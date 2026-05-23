Xavi Vierge (Yamaha): «Das wird uns bei den nächsten Rennen helfen»

Seit seinem Wechsel zu Yamaha ist Xavi Vierge der wohl glücklichste Mensch im Superbike-Paddock. Doch beim Meeting auf dem Balaton Circuit sah sich der Spanier erstmals mit großen Problemen konfrontiert und in Most wiederholte sich das Dilemma. Ein einstelliges Ergebnis fuhr der Katalane zuletzt im zweiten Lauf in Assen ein.

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Der zweitägige Misano-Test kam für Vierge daher zum richtigen Zeitpunkt, denn in der kommenden Woche findet im MotorLand Aragon das Heimrennen des Yamaha-Piloten statt.

«Es waren zwei sehr wichtige Testtage», sagte Vierge erleichtert. «Wir haben viel ausprobiert und zahlreiche Runden absolviert – und wir hatten Glück mit dem Wetter! Wie jeder weiß, verlief die Vorsaison nicht gerade optimal, daher war es sehr wichtig, die gesamte Zeit vor Ort zu nutzen, um viel Arbeit zu erledigen.»

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Der 29-Jährige machte kleine, aber wichtige Fortschritte. Mit seiner persönlich schnellsten Runde von 1:32,737 min war Vierge jedoch nur drittbester Yamaha-Pilot.

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«Ehrlich gesagt bin ich zufrieden – wir haben einige positive Aspekte gefunden, die uns bei den nächsten Rennen sowohl mit dem Rennreifen als auch mit dem weicheren Reifen sicher helfen werden. Solide Arbeit», stellte der Yamaha-Pilot klar. «Natürlich ist es noch ein langer Weg, bis wir dort sind, wo wir hinwollen – aber ich habe das Gefühl, dass wir einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht und den Abstand zu den Spitzenfahrern ein wenig verringert haben.»

Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Kombinierte Zeiten