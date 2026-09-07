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Xavier Vierge (29) holte für Yamaha in Magny-Cours die Kohlen aus dem Feuer

Außer Ducati hatte jedes andere in der Superbike-WM 2026 engagierte Fabrikat in Magny-Cours mehr oder weniger große Probleme. Bei Yamaha machte Xavi Vierge das Beste aus der schwierigen Situation.

Superbike WM

Xavi Vierge kämpfte in Magny-Cours
Xavi Vierge kämpfte in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge kämpfte in Magny-Cours
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Auch wenn die Ergebnisse weder Xavier Vierge noch Yamaha zufriedenstellen, von den Yamaha-Piloten wusste der Spanier auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours am ehesten zu überzeugen. Ob als Neunter in der Superpole oder auf den Plätzen 10 und 8 in den langen Rennen – es war der 29-Jährige, der die besten Ergebnisse erreichte. Nur im Superpole-Race hatte Remy Gardner als Achter die Nase vorn – Vierge kreuzte 0,373 sec hinter dem Australier auf der neunten Position die Ziellinie.

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«Ich denke, wir haben am Samstag solide Arbeit geleistet. Das Qualifying lief gut, und es ist immer von Vorteil, aus den ersten drei Startreihen ins Rennen zu gehen», betonte Vierge die Wichtigkeit der Superpole. «Für das erste Rennen haben wir eine kleine Änderung an der Abstimmung vorgenommen. Dabei stieß ich jedoch auf ein Problem, das ich das ganze Wochenende über nicht gehabt hatte – positiv ist jedoch, dass das Motorrad nach dem Abbruch wirklich gut lief. Wir haben das Set-up erneut geändert, und ich habe mich beim Restart etwas besser gefühlt, auch wenn wir wissen, dass noch Arbeit nötig ist, um ganz vorn mitkämpfen zu können.»

Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Boxengasse
Boxengasse
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Bei Betrachtung der Gesamtwertung fällt auf: Nach einem zwischenzeitlichen Tief ist Vierge seit Donington Park auf dem Vormarsch und liegt nur noch acht Punkte hinter Aushängeschild Andrea Locatelli. Der Italiener holte in Frankreich lediglich vier Punkte, der Spanier 15.

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«Wir haben das ganze Wochenende über wirklich gut zusammengearbeitet und stets nach kleinen Verbesserungen gesucht, und im zweiten Rennen fühlte sich das Motorrad so gut an wie noch nie an diesem Wochenende – und genau das ist unser Ziel», freute sich Vierge über die Fortschritte. «Es gibt zwar immer noch einen Rückstand auf die Fahrer an der Spitze, aber wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren, und ich denke, wir haben gute Arbeit geleistet: Zwei Rennen in den Top-9 sind ein positives Ergebnis, das wir mitnehmen können.»

Zur Vorbereitung auf das Meeting in Cremona (25. bis 27. September) wird Yamaha einen Test auf der italienischen Rennstrecke absolvieren. «Das wird ein wichtiger Testtag – hoffentlich spielt das Wetter mit, damit wir das Beste daraus machen und uns gut auf das nächste Meeting vorbereiten können», hofft Vierge.

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

19

31:31,396

1:35,159

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+5,458

1:35,415

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

0,000

1:35,896

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

0,000

1:35,973

13

05

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

0,000

1:35,930

11

06

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

19

0,000

1:36,299

10

07

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

19

0,000

1:36,381

9

08

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

0,000

1:36,407

8

09

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

0,000

1:36,504

7

10

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

19

0,000

1:36,608

6

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