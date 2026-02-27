Yamaha auf Erklärungssuche: Was beim Superbike-Saisonauftakt schief lief

Ein fünfter Platz, eingefahren durch Andrea Locatelli im verregneten zweiten Lauf , muss als Höhepunkt von Yamaha beim ersten Saisonmeeting herhalten – dabei werden im Werksteam Pata Maxus sowie Giansanti Racing vier offizielle R1 und drei Weltmeister aufgeboten.

Ausgerechnet der von Honda gewechselte Xavi Vierge, der in seiner Karriere noch keinen internationalen Titel gewonnen hat, war der schnellste Pilot. Aber der Spanier stürzte in beiden Hauptrennen und konnte am Superpole-Race wegen technischer Probleme nicht teilnehmen. Es war offensichtlich, dass die Yamaha R1 auf dem Phillip Island Circuit nicht konkurrenzfähig war.

«Wir sind mit hohen Erwartungen hierhergekommen, denn obwohl wir diesen Winter nicht viel Zeit auf der Strecke verbringen konnten, war die Zeit, die wir dort hatten, positiv. Wir können jedoch nicht widersprechen, dass das Wochenende deutlich schwieriger war als erwartet», musste Sportdirektor Niccolò Canepa zugeben. «Unsere Performance war auf dieser Strecke nicht so stark wie in den Vorjahren, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Wir können nicht leugnen, dass Fehler gemacht wurden und wir weder das maximale Potenzial des Motorrads noch das der Fahrer ausschöpfen konnten. Wir werden uns vor Portimão mit unseren Teams zusammensetzen, um dies zu beheben und unsere Rennstrategie insgesamt zu verbessern.»

In den Yamaha-Teams wurden viele wichtige Positionen neu besetzt. So haben die Neuzugänge Vierge und Stefano Manzi ebenso neue Crew-Chiefs bekommen wie auch Aushängeschild Andrea Locatelli. Vor dem dem zweiten Saisonmeeting in Portimão (27. bis 29. März) werden auch weitere Tests durchgeführt.