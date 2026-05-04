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Yamaha feiert neunten Platz – hinter sieben Ducati und einer Kawasaki

Das zweite Superbike-Rennen auf dem Balaton Circuit war für Yamaha auf gewisse Weise historisch, denn abgesehen vom gestürzten Andrea Locatelli fuhren alle Yamaha-Piloten in die Punkte.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Remy Gardner holte am Sonntag das beste Ergebnis
Remy Gardner holte am Sonntag das beste Ergebnis
Foto: Gold & Goose
Remy Gardner holte am Sonntag das beste Ergebnis
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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22 Superbike-Piloten waren für den Superbike-Event in Ungarn gemeldet, aber nur 16 sahen im zweiten Lauf das Ziel. Die BMW-Piloten Miguel Oliveira und Danilo Petrucci fehlten verletzungsbedingt. Dazu waren Andrea Locatelli (Yamaha), Tommy Bridewell (Ducati) und Alex Lowes (Bimota) gestürzt und mit Axel Bassani fiel der zweite Bimota-Pilot mit einem Defekt aus.

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Die Folge: Nur Yuki Kunii, der den verletzten Honda-Werkspiloten Jake Dixon ersetzte, verpasste die Punkteränge. Mattia Rato (14.) vom Yamaha-Team Motoxracing fuhr seine ersten WM-Punkte ein und Remy Gardner vom Junior-Team Giansanti Racing erreichte als bester Yamaha-Pilot zum ersten Mal in der Superbike-WM 2026 als Neunter ein einstelliges Ergebnis.

Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Bulega, Baldassarri, Montella
Bulega, Baldassarri, Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Surra und Gerloff
Surra und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Manzi, Vierge, Gardner
Manzi, Vierge, Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Montella
Lecuona, Bulega, Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Yamaha auch ohne BMW und Bimota hinter Ducati und Kawasaki nur dritte Kraft war! Zeitweise fuhren fünf Yamaha hintereinander. Erst als Álvaro Bautista (Ducati) nach zwei Long-Lap auf Platz 11 zurückfiel, änderte sich das.

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«Insgesamt war es ein positiver Abschluss des Wochenendes», freute sich Gardner dennoch über das unerwartet positive Finish. «Wir haben uns gegenüber Samstag deutlich verbessert, und wir müssen uns auf die positiven Aspekte konzentrieren. Im Superpole-Race lagen wir nah an den Top-9, was uns für Rennen 2 geholfen hätte, aber es war kein schlechtes Ergebnis. Im zweiten Lauf konnte ich bis zum Schluss ein gutes Tempo halten, was ermutigend ist. Der neunte Platz zeigt einen guten Fortschritt, wenn man bedenkt, wo wir gestartet sind.»

Superbike-Rookie Stefano Manzi auf Augenhöhe mit Remy Gardner

Nicht einmal 0,1 sec hinter Gardner kreuzte Teamkollege und Rookie Stefano Manzi die Ziellinie. Der Italiener hatte seinen Teamkollegen im ersten Lauf besiegt und sieht sich im Aufwind.

«Es war wieder ein solider Sonntag, und das entwickelt sich langsam zu einem festen Trend. Wir haben erneut deutliche Fortschritte gegenüber dem Freitag gemacht, und ich bin mit den Verbesserungen zufrieden», sagte der aktuelle Supersport-Weltmeister. «Gleichzeitig motiviert uns das noch mehr, da wir wissen, dass noch ungenutztes Potenzial vorhanden ist, wenn wir das Wochenende stärker beginnen können. Heute war unser Tempo gut, besonders in der Schlussphase, und ich konnte Remy einholen und bis zum Schluss mit ihm kämpfen. Ich freue mich darauf, in ein paar Wochen wieder auf die Strecke zu gehen und weitere Fortschritte zu machen.»

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Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

34:39,980

1:38,569

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,557

1:38,648

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+11,970

1:39,126

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,478

1:39,055

13

05

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

21

+24,903

1:39,572

11

06

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+26,510

1:39,488

10

07

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+30,043

1:39,913

9

08

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+32,647

1:40,026

8

09

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+35,768

1:40,074

7

10

Stefano Manzi

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Stefano Manzi

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

62

21

+35,842

1:39,860

6

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