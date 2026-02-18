Yamaha-Hoffnung Xavi Vierge: «Alle wichtigen Ziele beim Test erreicht»
Für das beste Yamaha-Ergebnis beim Phillip-Island-Test sorgte Xavi Vierge, der nach vier Honda-Jahren extrem motiviert ist. Auf den Katalanen ruhen die Hoffnungen von Yamaha für den Superbike-Auftakt.
Für Yamaha war der Phillip-Island-Test ernüchternd. Nur Neuzugang Xavi Vierge schaffte es als Neunter und mit 1,2 sec Rückstand in die Top-10 der kombinierten Zeitenliste. Seine Markenkollegen folgten ab Platz 15 und büßten 1,5 sec und mehr auf die Testbestzeit von Nicolò Bulega (Ducati) ein.
«Ich war froh, endlich unter guten Bedingungen auf meiner R1 zu sitzen», sagte Vierge angesichts der verregneten Wintertests in Europa. «Wir hatten viel zu tun und haben diese beiden Tage genutzt, um die Zeit aufzuholen, die wir in der Vorsaison verloren hatten. Es war nicht einfach, alles im verfügbaren Zeitplan unterzubringen, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit der geleisteten Arbeit. Wir haben jetzt reichlich Daten, die wir analysieren können, und können das Wochenende mit einer sehr klaren Basis beginnen – das war das Ziel dieses Tests.»
Auch wenn die Ergebnisse eines Tests nur begrenzt Rückschlüsse auf die wahre Performance zulassen – nur die Teams wissen genau, in welcher Konfiguration getestet wurde –, scheint der Spanier der am besten vorbereitete Yamaha-Pilot zu sein.
«Wir hatten ein paar Probleme, die das Team superschnell gelöst hat, daher bin ich sehr zufrieden», betonte der 28-Jährige. «Wir haben uns entschieden, eine Art Rennsimulation unter den meiner Meinung nach schlechtesten Bedingungen durchzuführen, aber selbst so war es für mich wichtig, den Charakter des Motorrads zu verstehen und zu lernen, wie man hier das gesamte Rennen durchfährt. Wir haben alle wichtigen Ziele dieses Tests erreicht, jetzt bleiben uns noch ein paar Tage, um die Daten zu analysieren, und dann starten wir in die Saison.»
Kombinierte Zeiten Superbike-Test Phillip Island, 16. und 17. Februar:
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:28,630 min
2.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:29,296
+ 0,666 sec
3.
Lorenzo Baldassarri (I)
Ducati
1:29,328
+ 0,698
4.
Yari Montella (I)
Ducati
1:29,351
+ 0,721
5.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:29,373
+ 0,743
6.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:29,575
+ 0,945
7.
Miguel Oliveira (P)
BMW
1:29,676
+ 1,046
8.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:29,769
+ 1,139
9.
Xavier Vierge (E)
Yamaha
1:29,812
+ 1,182
10.
Garrett Gerloff (USA)
Kawasaki
1:29,823
+ 1,193
11.
Alvaro Bautista (E)
Ducati
1:29,861
+ 1,231
12.
Danilo Petrucci (I)
BMW
1:29,906
+ 1,276
13.
Tarran Mackenzie (GB)
Ducati
1:29,957
+ 1,327
14.
Alberto Surra (I)
Ducati
1:29,969
+ 1,339
15.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:30,110
+ 1,480
16.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:30,205
+ 1,575
17.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:30,269
+ 1,639
18.
Ryan Vickers (GB)
Honda
1:30,446
+ 1,816
19.
Jake Dixon (GB)
Honda
1:30,492
+ 1,862
20.
Tetsuta Nagashima (J)
Honda
1:30,513
+ 1,883
21.
Bahattin Sofuoglu (TR)
Yamaha
1:30,740
+ 2,110
22.
Mattia Rato (I)
Yamaha
1:31,972
+ 3,342
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach