Yamaha-Hoffnung Xavi Vierge: «Alle wichtigen Ziele beim Test erreicht»

Für das beste Yamaha-Ergebnis beim Phillip-Island-Test sorgte Xavi Vierge, der nach vier Honda-Jahren extrem motiviert ist. Auf den Katalanen ruhen die Hoffnungen von Yamaha für den Superbike-Auftakt.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Xavi Vierge war bester Yamaha-Pilot beim Phillip-Island-Test
Xavi Vierge war bester Yamaha-Pilot beim Phillip-Island-Test
Foto: Yamaha
Xavi Vierge war bester Yamaha-Pilot beim Phillip-Island-Test
© Yamaha

Für Yamaha war der Phillip-Island-Test ernüchternd. Nur Neuzugang Xavi Vierge schaffte es als Neunter und mit 1,2 sec Rückstand in die Top-10 der kombinierten Zeitenliste. Seine Markenkollegen folgten ab Platz 15 und büßten 1,5 sec und mehr auf die Testbestzeit von Nicolò Bulega (Ducati) ein.

Aushängeschild Andrea Locatelli – seit 2024 bester Yamaha-Pilot – wirkte ratlos, wie er den enormen Rückstand bis zum Rennwochenende aufholen kann. Mehr Optimismus versprüht der Spanier, der nach vier leidgeplagten Honda-Jahren bei Yamaha auflebt.

«Ich war froh, endlich unter guten Bedingungen auf meiner R1 zu sitzen», sagte Vierge angesichts der verregneten Wintertests in Europa. «Wir hatten viel zu tun und haben diese beiden Tage genutzt, um die Zeit aufzuholen, die wir in der Vorsaison verloren hatten. Es war nicht einfach, alles im verfügbaren Zeitplan unterzubringen, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit der geleisteten Arbeit. Wir haben jetzt reichlich Daten, die wir analysieren können, und können das Wochenende mit einer sehr klaren Basis beginnen – das war das Ziel dieses Tests.»

Auch wenn die Ergebnisse eines Tests nur begrenzt Rückschlüsse auf die wahre Performance zulassen – nur die Teams wissen genau, in welcher Konfiguration getestet wurde –, scheint der Spanier der am besten vorbereitete Yamaha-Pilot zu sein.

«Wir hatten ein paar Probleme, die das Team superschnell gelöst hat, daher bin ich sehr zufrieden», betonte der 28-Jährige. «Wir haben uns entschieden, eine Art Rennsimulation unter den meiner Meinung nach schlechtesten Bedingungen durchzuführen, aber selbst so war es für mich wichtig, den Charakter des Motorrads zu verstehen und zu lernen, wie man hier das gesamte Rennen durchfährt. Wir haben alle wichtigen Ziele dieses Tests erreicht, jetzt bleiben uns noch ein paar Tage, um die Daten zu analysieren, und dann starten wir in die Saison.»

Kombinierte Zeiten Superbike-Test Phillip Island, 16. und 17. Februar:

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:28,630 min

2.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,296

+ 0,666 sec

3.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:29,328

+ 0,698

4.

Yari Montella (I)

Ducati

1:29,351

+ 0,721

5.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,373

+ 0,743

6.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:29,575

+ 0,945

7.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:29,676

+ 1,046

8.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:29,769

+ 1,139

9.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:29,812

+ 1,182

10.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:29,823

+ 1,193

11.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:29,861

+ 1,231

12.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:29,906

+ 1,276

13.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:29,957

+ 1,327

14.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:29,969

+ 1,339

15.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,110

+ 1,480

16.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:30,205

+ 1,575

17.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:30,269

+ 1,639

18.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:30,446

+ 1,816

19.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:30,492

+ 1,862

20.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:30,513

+ 1,883

21.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:30,740

+ 2,110

22.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:31,972

+ 3,342

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

