Yamaha-Hoffnung Xavi Vierge: «Alle wichtigen Ziele beim Test erreicht»

Für Yamaha war der Phillip-Island-Test ernüchternd. Nur Neuzugang Xavi Vierge schaffte es als Neunter und mit 1,2 sec Rückstand in die Top-10 der kombinierten Zeitenliste. Seine Markenkollegen folgten ab Platz 15 und büßten 1,5 sec und mehr auf die Testbestzeit von Nicolò Bulega (Ducati) ein.

Aushängeschild Andrea Locatelli – seit 2024 bester Yamaha-Pilot – wirkte ratlos , wie er den enormen Rückstand bis zum Rennwochenende aufholen kann. Mehr Optimismus versprüht der Spanier, der nach vier leidgeplagten Honda-Jahren bei Yamaha auflebt.

«Ich war froh, endlich unter guten Bedingungen auf meiner R1 zu sitzen», sagte Vierge angesichts der verregneten Wintertests in Europa. «Wir hatten viel zu tun und haben diese beiden Tage genutzt, um die Zeit aufzuholen, die wir in der Vorsaison verloren hatten. Es war nicht einfach, alles im verfügbaren Zeitplan unterzubringen, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit der geleisteten Arbeit. Wir haben jetzt reichlich Daten, die wir analysieren können, und können das Wochenende mit einer sehr klaren Basis beginnen – das war das Ziel dieses Tests.»

Auch wenn die Ergebnisse eines Tests nur begrenzt Rückschlüsse auf die wahre Performance zulassen – nur die Teams wissen genau, in welcher Konfiguration getestet wurde –, scheint der Spanier der am besten vorbereitete Yamaha-Pilot zu sein.

«Wir hatten ein paar Probleme, die das Team superschnell gelöst hat, daher bin ich sehr zufrieden», betonte der 28-Jährige. «Wir haben uns entschieden, eine Art Rennsimulation unter den meiner Meinung nach schlechtesten Bedingungen durchzuführen, aber selbst so war es für mich wichtig, den Charakter des Motorrads zu verstehen und zu lernen, wie man hier das gesamte Rennen durchfährt. Wir haben alle wichtigen Ziele dieses Tests erreicht, jetzt bleiben uns noch ein paar Tage, um die Daten zu analysieren, und dann starten wir in die Saison.»

