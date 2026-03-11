Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Yamaha-Hoffnungsschimmer: Gardners Gefühl «klar besser als in Australien»

Remy Gardner beendet den Test der Superbike-WM in Portimao als bester Yamaha-Pilot auf Platz 10. Nach dem Debakel in Australien stimmt den Australier vor allem sein Gefühl für die R1 optimistisch.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Remy Gardner
Remy Gardner
Foto: GeeBee Images
Remy Gardner
© GeeBee Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der private Test der Superbike-WM im portugiesischen Autodromo Internacional do Algarve brachte für Remy Gardner zumindest einen kleinen Schritt nach vorne. Der Australier aus dem GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team belegte am ersten Testtag Platz 10 und war damit der schnellste der vier Yamaha-Piloten.

Werbung

Werbung

Mit einer Rundenzeit von 1:42,092 min lag Gardner 1,470 Sekunden hinter der Bestzeit von Alex Lowes auf Bimota. Innerhalb der Yamaha-Fraktion setzte sich die Startnummer 87 knapp durch: Gardner war exakt zwei Zehntelsekunden schneller als Andrea Locatelli, während sich Xavi Vierge direkt dahinter einreihte. Rookie Stefano Manzi belegte Rang 15.

Yamaha in Portimao stärker als auf Phillip Island?

Nach dem enttäuschenden Saisonauftakt beim Heimspiel auf Phillip Island Grand Prix Circuit – dort sammelte Gardner lediglich drei WM-Punkte – fiel das Fazit des Australiers deutlich positiver aus.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Am ersten Tag konnten wir am Vormittag ein paar Runden fahren. Das war gut. Es gab einige technische Probleme, die wir lösen konnten. Das Gefühl für das Motorrad war von Beginn an nicht schlecht, auf jeden Fall besser als auf Phillip Island. Körperlich war ich auch in einer besseren Verfassung», schilderte Gardner.

Werbung

Werbung

Detailarbeit an der R1 im Fokus

Im Fokus des Tests standen vor allem Feinarbeiten an der Abstimmung der Yamaha R1. Große Änderungen waren laut Gardner nicht nötig. «Wir arbeiteten an einigen kleinen Details bei der Abstimmung. Mein Gefühl war, dass das Motorrad nicht weit von dem weg ist, was wir brauchen. Dann montierten wir einen frischen Reifen und der Regen setzte ein. Das war etwas unglücklich», erklärte der 28-Jährige.

«Doch ich habe eine größere Zuversicht als beim vergangenen Rennwochenende, sowohl aus technischer als auch aus physischer Sicht», zeigte sich der ehemalige Moto2-Weltmeister optimistisch für den Europaauftakt.

«Leider war es am zweiten Testtag nass. Die Bedingungen waren den kompletten Tag über mies. Deshalb verzichteten wir auf weitere Runden», sagte Gardner am Dienstagabend. Trotz der eingeschränkten Testarbeit blickt der Yamaha-Pilot mit vorsichtigem Optimismus auf das Rennwochenende in Portimao: «Ich freue mich darauf und hoffe, dass wir stärker sind als auf Phillip Island.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

62

2

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

42

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

26

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

25

5

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

19

6

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

19

7

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM BONOVO Racing

MGM BONOVO Racing

17

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

17

9

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

16

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Placeholder

Elf Marc VDS Racing Team

16

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien