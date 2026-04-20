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Yamaha in Assen: Hoffnungen haben sich nicht erfüllt, aber 1000 Ideen

Der TT Circuit in Assen sollte Yamaha ein erfolgreiches Superbike-Meeting bescheren, doch gegen die Dominanz von Ducati war kein Kraut gewachsen. Zumindest im zweiten Lauf war man zweite Kraft.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Xavi Vierge hält eine Meute von BMW- und Ducati-Piloten in Schach
Xavi Vierge hält eine Meute von BMW- und Ducati-Piloten in Schach
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge hält eine Meute von BMW- und Ducati-Piloten in Schach
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Die Dominanz von Ducati in Assen war erdrückend. Im ersten Lauf und im Superpole-Race wurden die ersten vier Positionen von Ducati-Piloten in Beschlag genommen, im zweiten Hauptrennen sogar die Top-6 – dabei wurde die V4R vor dem dritten Saisonmeeting mit einer weiteren Reduzierung der Benzindurchflussmenge belegt.

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Die übrigen Hersteller wurden zu Statisten degradiert, auch Yamaha. Bedenklich: Nachdem Andrea Locatelli im vergangenen Jahr seinen ersten Superbike-Sieg einfahren konnte, hielt man den TT Circuit für eine der besseren Rennstrecken für R1. Bei den sechsten Plätzen von Andrea Locatelli und Xavi Vierge am Samstag im ersten langen Rennen und im Superpole-Race am Sonntag musste sich das japanische Werk jedoch auch hinter Bimota-Ass Alex Lowes einreihen.

Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge und Danilo Petrucci
Xavi Vierge und Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Álvaro Bautista
Alex Lowes und Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Besonders enttäuscht zeigte sich Xavi Vierge, der als Fünfter der Superpole eine gute Ausgangsposition für diese beiden Rennen hatte. «Leider war mein Start nicht optimal, ich habe einige Positionen verloren und musste dann in den ersten Runden kämpfen, um wieder nach vorn zu kommen», erzählte der Spanier am Samstag. «Das war jedoch unmöglich und führte dazu, dass ich meinen Vorderreifen auf der rechten Seite ruiniert habe und schon früh Probleme bekam. In den letzten neun Runden waren die Rechtskurven extrem schwer zu fahren. Dazu begann es zu regnen und die Fahrer hinter mir holten auf. Ohne die Performance des Vorderreifens war es schwierig, meine Position zu verteidigen.»

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Vierge weiter: «Es war eine harte Nacht für mich, ich habe viel nachgedacht – über Nacht sind mir etwa 2000 bessere Starts und 2000 bessere Rennen eingefallen. Im Sprintrennen hatte ich einen guten Start und konnte mich in der Spitzengruppe behaupten. Das hat mir geholfen, das Beste aus meinem Fahrstil herauszuholen. Wir haben versucht, bis zum Schluss um eine gute Position zu kämpfen. In der letzten Kurve konnte ich Petrucci überholen und wurde Sechster.»

Immerhin: Im zweiten Lauf gelang dem Spanier als Siebter das beste Ergebnis eines Nicht-Ducati-Piloten. Aber wieder verhinderte ein frühzeitig verschlissener Vorderreifen ein besseres Finish.

«Ich versuchte, mit den ersten Sechs mitzuhalten, bis mein Vorderreifen in den letzten vier Runden völlig kaputt war», erklärte der 28-jährige Katalane. «Trotzdem war es ein solides Wochenende, und es war erst mein drittes Wochenende mit Yamaha. Natürlich hatten wir uns mehr erhofft, aber wir müssen das Positive mitnehmen. Ich denke, das Team und ich leisten gute Arbeit, wir finden unseren Weg und verbessern uns. Wir müssen in allen Bereichen herausfinden, wo die Grenzen liegen.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:58,347

1:33,162

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,724

1:33,394

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+5,257

1:33,499

16

04

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

21

+8,941

1:33,939

13

05

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+9,845

1:33,916

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,872

1:34,009

10

07

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

21

+17,363

1:34,224

9

08

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+18,294

1:34,362

8

09

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

21

+19,054

1:34,063

7

10

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+21,924

1:34,369

6

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