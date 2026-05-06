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Fragwürdige Entscheidung: Yamaha-Kritik an Rennleitung für Locatelli-Strafe

Stärkster Yamaha-Pilot beim Superbike-Meeting auf dem Balaton Circuit war Andrea Locatelli, der aber im Superpole-Race in einen Unfall verwickelt war und bestraft wurde. Eine fragwürdige Entscheidung.

Superbike WM

Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
© Gold & Goose

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Yamaha hatte beim vierten Saisonmeeting der Superbike-WM 2026 einen schweren Stand. Einzig die Performance von Andrea Locatelli machte Hoffnung auf ein versöhnliches Ergebnis. Der Italiener holte in der Superpole mit viel Einsatz den fünften Startplatz und erreichte im ersten Lauf als Siebter ein solides Ergebnis.

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Am Sonntag erlebte Locatelli jedoch ein doppeltes Desaster. Im Sprintrennen fuhr der Italiener in Kurve 6 eine weite Linie und kollidierte mit Sam Lowes (Ducati), als er auf die Ideallinie zurückkehren wollte. In einer Kettenreaktion stürzte der Italiener, dessen Motorrad die BMW von Miguel Oliveira traf. Der Portugiese stürzte ebenfalls und zog sich dabei gravierende Verletzungen zu.

Es ist besser, nichts dazu zu sagen.

Andrea Locatelli

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Im Artikel erwähnt

Was die Fahrer durchweg als normalen Rennunfall bezeichneten, sah die Rennleitung ganz anders und verdonnerte den Yamaha-Piloten zu zwei Long-Laps. Im Superpole-Race war dadurch nicht mehr als Platz 13 drin und zudem rutschte Locatelli in der Startaufstellung auf Platz 10 zurück. Beim Versuch, Positionen zu gewinnen, stürzte der 29-Jährige.

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«Ich wünsche keinem anderen Fahrer, der in einen Sturz verwickelt ist, eine Verletzung, und es tut mir so leid für Miguel», betonte Locatelli. «Zur Entscheidung der Rennleitung möchte ich mich nicht äußern – es ist besser, nichts dazu zu sagen. Mit den Strafen und der schlechten Startposition hatten wir im zweiten Rennen viel Arbeit vor uns. Ich glaube wirklich, dass wir gut hätten abschneiden können, denn mein Gefühl auf dem Motorrad war gut.»

Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Bulega, Baldassarri, Montella
Bulega, Baldassarri, Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Surra und Gerloff
Surra und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Manzi, Vierge, Gardner
Manzi, Vierge, Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Montella
Lecuona, Bulega, Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

Pata Maxus Yamaha-Teamchef Paul Denning nahm kein Blatt vor den Mund und spricht von einer fragwürdigen Entscheidung der FIM-Stewards.

«Bei Andrea lief es nicht so sehr wegen des Unfalls in der ersten Runde im Sprint schief, sondern vielmehr wegen der äußerst fragwürdigen Entscheidung, ihm beim Neustart eine doppelte Long-Lap-Strafe wegen unverantwortlichen Fahrens aufzuerlegen», sagte der Engländer. «Von einem anderen Fahrer bei einem Rennunfall von hinten getroffen zu werden, ist eine Sache. Dafür bestraft zu werden, eine ganz andere, und wir können diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Dies beeinträchtigte das Ergebnis im Superpole-Race und auch im zweiten Rennen. Anstatt aus der zweiten Reihe zu starten und mit den schnellsten Fahrern mithalten zu können, steckte Loka in einer Gruppe fest und schied aus dem Kampf um den Sieg aus. Wir haben großes Glück, dass Loka nach einem heftigen Highsider in der letzten Kurve nur kosmetische Verletzungen davongetragen hat.»

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

34:39,980

1:38,569

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,557

1:38,648

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+11,970

1:39,126

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,478

1:39,055

13

05

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

21

+24,903

1:39,572

11

06

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+26,510

1:39,488

10

07

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+30,043

1:39,913

9

08

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+32,647

1:40,026

8

09

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+35,768

1:40,074

7

10

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

62

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+35,842

1:39,860

6

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