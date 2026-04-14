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Yamaha legt die Latte für die Superbike-WM in Assen hoch – aus gutem Grund

Bisher war Yamaha nicht siegfähig, aber mit Assen steht am dritten Rennwochenende der Superbike-WM 2026 ein besonderer Event an. Selbst im mageren Jahr 2025 war die R1 hier Extraklasse.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Die Yamaha-Werkspiloten Andrea Locatelli und Xavi Vierge
Die Yamaha-Werkspiloten Andrea Locatelli und Xavi Vierge
Foto: Yamaha
Die Yamaha-Werkspiloten Andrea Locatelli und Xavi Vierge
© Yamaha

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Selten hat sich ein Fahrer in einem neuen Team und auf einem neuen Motorrad so schnell etabliert wie Xavi Vierge bei Yamaha. Bereits bei den Wintertests war der Spanier auf Augenhöhe mit Andrea Locatelli, der die R1 im sechsten Jahr fährt. Dass der Italiener nach zwei Meetings der Superbike-WM 2026 als WM-Elfter bester Yamaha-Pilot der Gesamtwertung ist, liegt am Pech von Vierge auf Phillip Island – der Spanier war in beiden langen Rennen gestürzt und hatte im Sprint technische Probleme.

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Für Assen sind beide Yamaha-Piloten zuversichtlich, endlich in die Nähe der Podestplätze zu kommen. Xavi Vierge hat im vergangenen Jahr als Honda-Pilot verfolgt, wie gut die R1 auf dem TT Circuit performt.

«Vielleicht erhöht das den Druck, aber Assen ist eines der Rennen im Kalender, das sich als besonders starke Strecke für Yamaha herausgestellt hat», sagte Vierge. «In der Vergangenheit hat das Team hier einige fantastische Ergebnisse erzielt, und mein Teamkollege hat im letzten Jahr Podiumsplätze und einen Sieg errungen; auch Remy Gardner stand auf dem Podium. Es ist eine Strecke, die sehr gut zu den Eigenschaften der R1 passt, daher freue ich mich riesig auf den Start, besonders nach einem soliden Wochenende in Portimão. Es ist eine Strecke, die meiner Meinung nach auch gut zu meinem Fahrstil passt.»

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Im Artikel erwähnt

Assen 2025 eines der besten Wochenenden meines Lebens.

Andrea Locatelli

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Für Locatelli war der Assen-Sieg im zweiten Lauf der erste und bisher einzige Sieg in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Begünstigt wurde der Sieg von Ducati-Star Nicolò Bulega, der in Führung liegend mit einem Defekt ausrollte.

«Wie könnte ich Assen nicht als eines der besten Wochenenden meines Lebens in Erinnerung behalten? Der erste Superbike-Sieg war etwas ganz Besonderes, und natürlich ist es eine fantastische Strecke – flüssig, schnell, ich liebe diese Art von Rennstrecke», betonte der Italiener. «Trotz der großartigen Erinnerung müssen wir aber nach vorn schauen, und versuchen, das zu wiederholen und gute Ergebnisse zu erzielen. Ich möchte realistisch bleiben, da die ersten beiden Rennen dieser Saison nicht einfach waren und ich ein besseres Gefühl finden muss, um schneller zu sein. Das Wichtigste wird sein, am Freitag gut zu starten und sofort voll zu pushen, um eine gute Ausgangsbasis für das Wochenende zu schaffen, und dann werden wir sehen. Wenn wir die gleiche Geschwindigkeit und das gleiche Gefühl wie früher wiederfinden, denn dann bin ich sicher, dass die Ergebnisse kommen werden.»

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