Nach Trennung von Xavi Vierge: Viel Lob vom Yamaha-Teamchef für den Spanier

Durch den Wechsel von MotoGP-Ass Jack Miller in die Superbike-WM war im Yamaha-Werksteam kein Platz mehr für Xavi Vierge – der Spanier war der einzige Werkspilot, der für 2027 keinen gültigen Vertrag hatte. Für Pata Maxus-Teamchef Paul Denning ein herber Verlust – auf und abseits der Rennstrecke.

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«Ich möchte mit bei Xavi dafür bedanken, dass er der engagierteste Profi war, den wir uns für dieses Jahr hätten wünschen können – wahrscheinlich der Fahrer, mit dem die Zusammenarbeit am einfachsten war, den wir je hatten», lobte der Engländer seinen ehemaligen Fahrer in den höchsten Tönen. «Trotz der Begeisterung über Jack Millers Ankunft im Team ist es eine echte Enttäuschung, dass wir nicht weiter mit Xavi zusammenarbeiten können. Wir wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg – er weiß, dass ihm die Tür immer weit offen stehen wird, sollte sich die Gelegenheit zu einer erneuten Zusammenarbeit ergeben.»

Mit ähnlichen Worten hatte sich bereits Rennchef Niccolo Canepa über den Katalanen geäußert.

Während der 29-Jährige im Ducati-Team Barni Racing unterkam und weich fällt , ist bei Yamaha fraglich, wie es im kommenden Jahr weitergeht. Die Saison 2026 war die schlechteste seit der werksseitigen Rückkehr im Jahr 2016 und die R1 ist neben der Kawasaki das älteste Motorrad. Anders als bei Honda – der japanische Konkurrent bringt für 2027 des vierte neue Homologationsmodell in sieben Jahren – ist ein neues Superbike aus Iwata nicht in Planung.

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Für Denning ist das Glas aber nur halb leer. «Das letzte Rennen in Jerez rundete eine für das Pata Maxus Yamaha-Team schwierige Saison ab – eine Saison jedoch mit positiven Anzeichen und einer enormen Motivation, die wir mit in das Jahr 2027 nehmen werden», versprach der Crescent-Boss. « Ich möchte außerdem ganz klarstellen, dass das Engagement von Yamaha und dem Team, wieder um Podiumsplätze mitzukämpfen, auf jeder Ebene uneingeschränkt ist. Die Saison 2027 beginnt mit einem für uns bedeutungsvollen Test, bei dem Yamaha viel neues Material mitbringen wird. Diese Entwicklungen – zusammen mit den für 2027 erheblich geänderten Balance-of-Performance-Regeln – bedeuten, dass wir mit neuem Engagement und einer positiven Einstellung in die neue Saison starten, um deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen.»

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Während Honda und BMW kürzlich einen zweitägigen Test in Jerez absolvierten, beginnt Yamaha am 26./27. November mit den Vorbereitungen auf die neue Saison. Allerdings ohne Jack Miller, der zu diesem Zeitpunkt das MotoGP-Finale in Valencia bestreiten wird.