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Yamaha: «Misano war ein positiver Neustart in die Superbike-WM 2026»

Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli und Teamchef Paul Denning ziehen nach dem Superbike-Meeting in Misano Bilanz. Nicht alles war gut, aber auch nicht so schlecht.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Andrea Locatelli, im Hintergrund Stefano Manzi
Andrea Locatelli, im Hintergrund Stefano Manzi
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli, im Hintergrund Stefano Manzi
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Spätestens seit dem Superbike-Meeting in Ungarn ist Andrea Locatelli bei Yamaha wieder die unangefochtene Nummer 1 im Werksteam. Der Italiener, der zu Saisonbeginn mit der R1 strauchelte, liegt mit 91 Punkten zwar nur auf dem zwölften WM-Rang, doch er hat Anschluss bis zu Álvaro Bautista (Ducati) auf Rang 8; außerdem hat Locatelli 26 Punkte mehr eingefahren als Teamkollege Xavi Vierge.

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Am vergangenen Wochenende in Misano war die Rollenverteilung im Pata Maxus-Werksteam klar geregelt. Als Siebter, Achter und Siebter fuhr Locatelli in jedem Rennen das beste Yamaha-Ergebnis ein. Überschäumender Jubel? Fehlanzeige.

«Sagen wir mal, es war ein solides Wochenende mit einem guten Qualifying, einem guten Rennen 1 und zwei recht positiven Rennen am Sonntag – aber sicherlich nicht die Ergebnisse, die wir uns gewünscht haben», brummte Locatelli. «Ich habe versucht, mein Bestes zu geben, aber wir wissen, dass es nicht einfach ist. Es war schwierig, aber ich bin stolz darauf, was ich an diesem Wochenende geschafft habe – wir haben gut daran gearbeitet, das Motorrad so abzustimmen, dass wir eine funktionierende Grundkonfiguration hatten.»

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Im Artikel erwähnt

Nach einer Serie enttäuschender Rennwochenenden wurden bei Yamaha die Ansprüche heruntergeschraubt. «Näher an die Top 5 heranzukommen und letztendlich den Rückstand auf das Podium zu verkürzen, ist etwas, das wir im Auge behalten müssen. Wir werden versuchen, noch etwas mehr herauszuholen, um fortan bis zum Saisonende etwas schneller zu sein», sagte der Italiener. «Wir geben weiter Gas und schauen dann, was wir erreichen können, wenn wir nächsten Monat nach Donington Park zurückkehren.»

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«Die Platzierungen in den drei Rennen sind eine gute Grundlage für den Rest der Saison», ergänzte Teamchef Paul Denning. «Wenn man den schwierigen Saisonstart berücksichtigt, war es ein positiver Neustart mit einer starken Leistung im Qualifying und drei hart umkämpften, konstanten Rennen. Und es ist definitiv noch mehr aus dem Paket, vom Team und von Loka selbst zu erwarten, wenn sein Selbstvertrauen wieder wächst.»

Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Kawasaki Motorhome
Kawasaki Motorhome
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
Das Bike von Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
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Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
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Foto: Gold & Goose
Ryan Vickers
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Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
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Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
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Iker Lecuona
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Xavi Vierge
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Garrett Gerloff
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Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Yari Montella
Yari Montella
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Iker Lecuona
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Nicolò Bulega
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Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
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Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
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Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
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Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

11

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1:32,735

25

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Iker Lecuona

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Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

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Aruba.it Racing - Ducati

7

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+5,101

1:33,036

20

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Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

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BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

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Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

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Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

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Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

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MGM Optical Express Racing

95

21

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Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

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67

21

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1:34,000

10

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Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

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Andrea Locatelli

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Pata Maxus Yamaha

55

21

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Remy Gardner

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Remy Gardner

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