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Yamaha-Pilot Andrea Locatelli: High-Speed-Crash und weitere Probleme

Während der Superbike-Test in Portimão bei seinem Yamaha-Teamkollegen ideal verlief, stürzte Andrea Locatelli und büßte Vertrauen ein. Vor dem Rennwochenende müssen Hausaufgaben erledigt werden.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Bei Andrea Locatelli läuft es in der Superbike-WM 2026 noch nicht rund
Bei Andrea Locatelli läuft es in der Superbike-WM 2026 noch nicht rund
Foto: Yamaha
Bei Andrea Locatelli läuft es in der Superbike-WM 2026 noch nicht rund
© Yamaha

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Nachdem zu Beginn der vergangenen Woche Regen über die iberische Halbinsel zog, bot der auf Freitag, 13. März, verlängerte Portimão-Test die besten Bedingungen für Tests in diesem Jahr. Mit dabei das Yamaha-Werksteam Pata Maxus.

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Mehr noch als für Neuzugang Xavi Vierge stand Aushängeschild Andrea Locatelli im Fokus. Denn der Italiener sorgte auf Phillip Island im verregneten zweiten Lauf als Fünfter für das beste Finish, doch er klagte seit der Ankunft in Australien über fehlendes Gefühl mit der R1.

Der 29-Jährige hatte einen gemischten Tag. «Ich hatte am Vormittag einen guten Rhythmus und ein gutes Gefühl mit meiner R1 gefunden, dann hatte ich aber einen High-Speed-Crash bei der Einfahrt zur letzten Kurve», berichtete Locatelli. «Das hat natürlich etwas Selbstvertrauen gekostet, und dann sind noch weitere Probleme aufgetaucht, die wir untersuchen mussten.»

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Locatelli war in 1:41,746 min der langsamste Teilnehmer, allerdings legte er es auch nicht auf eine schnelle Rundenzeit an. «Insgesamt lief es positiv», versicherte der Yamaha-Pilot. «Am Nachmittag haben wir viele verschiedene Dinge ausprobiert, um herauszufinden, wie wir das Set-up verbessern können – wir haben ein wenig die Richtung gefunden. Jetzt haben wir etwas Zeit, um die Daten zu überprüfen und alles zu analysieren und dann so schnell wie möglich zu entscheiden, wie wir in das Rennwochenende starten.»

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Zeiten Superbike-Test in Portimao, 13. März:

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:40,473 min

2.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:40,475

+ 0,002 sec

3.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:40,614

+ 0,141

4.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:40,765

+ 0,292

5.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:40,865

+ 0,392

6.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:40,958

+ 0,485

7.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:41,126

+ 0,653

8.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:41,746

+ 1,273

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Team

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1

Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

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62

2

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

42

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

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26

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

25

5

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

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19

6

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

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19

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Tarran Mackenzie

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8

Miguel Oliveira

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17

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