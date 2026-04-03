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Yamaha jubelte über eine Rekordrunde – aber die Gegner sind weit voraus

Nach dem desaströsen Start in die Superbike-WM in Australien trat Yamaha in Portimao hoffnungsvoll an. Doch beim Europa-Auftakt in Portugal wurde nur Neuzugang Xavier Vierge den Erwartungen gerecht.

Ivo Schützbach
Von

Superbike WM

Xavier Vierge in Portimao
Xavier Vierge in Portimao
Foto: Yamaha
Xavier Vierge in Portimao
© Yamaha

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Die drei Rennen in Australien Ende Februar haben die Verantwortlichen bei Yamaha schnell aus ihrem Gedächtnis gestrichen: Andrea Locatelli wurde im zweiten Hauptrennen auf Grund besonderer Umstände Fünfter, ansonsten gelang keinem der sechs Yamaha-Fahrer ein Top-10-Ergebnis.

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Beim Europa-Auftakt im Autodromo Internacional do Algarve im Hinterland von Portimao war der japanische Hersteller besser aufgestellt, Neuzugang Xavier Vierge brachte einen sechsten und siebten Platz ins Ziel, Andrea Locatelli wurde im zweiten Hauptrennen Neunter. Remy Gardner und Stefano Manzi schafften kein einstelliges Ergebnis, für die Privatiers Bahattin Sofuoglu und Mattia Rato lagen die Punkteränge außer Reichweite.

Der Blick auf den Gesamtstand ist ernüchternd: Locatelli liegt als bester Yamaha-Fahrer auf Position 11.

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Dank Oliveira: Zuschaueranstieg von 50 Prozent

«Die erste Veranstaltung der europäischen Saison fühlt sich immer ein bisschen so an, als würde man das erste Rennen der Saison noch einmal erleben», erzählte Yamaha-Rennchef Niccolo Canepa. «Es ist das erste Mal, dass das gesamte Fahrerlager zusammenkommt, mit all den Lastwagen, Hospitalitys usw. Und was das für ein Start in die europäische Saison war! Mit einem Zuschaueranstieg von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was für eine brillante Atmosphäre sorgte. Das war für uns alle ein besonderes Erlebnis, vor allem angesichts der Tatsache, dass dieser Zuwachs dem einzigen Lokalmatador Miguel Oliveira zu verdanken ist. Hoffentlich werden viele derjenigen, die gekommen sind, um Miguel Oliveira zu unterstützen, zu lebenslangen WorldSBK-Fans.»

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Willkommen zum Rennen in Portimão
Willkommen zum Rennen in Portimão
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Rennen
Rennen
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Gerloff und Bautista
Gerloff und Bautista
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes und Xavi Vierge
Sam Lowes und Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Locatelli, Petrucci, Gerloff
Locatelli, Petrucci, Gerloff
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Oliveira
Lecuona, Bulega, Oliveira
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Portimão
© Gold & Goose

Dann ging der Italiener auf die Leistungen von Yamaha und seinem Fahrerquartett ein. «Nach den schwierigen Rennen in Australien hatten wir Grund optimistisch zu sein, nachdem wir bei unserem jüngsten ausgedehnten Test in Portimao endlich bei trockenem Wetter auf die Strecke gehen konnten. Es war schön zu sehen, dass Xavi Vierge in Europa ankam und weiterhin die Geschwindigkeit zeigte, die er bei den Tests und in Australien unter Beweis gestellt hat. Er war über das gesamte Wochenende hinweg durchweg der schnellste Yamaha-Fahrer und zeigte deutliche Anzeichen von Fortschritt, darunter die schnellste R1-Runde aller Zeiten in Portimao in der Superpole, mit einem Vorsprung von fast einer halben Sekunde. Sein sechster Platz im ersten Rennen war ein gutes Ergebnis, und wir hatten die Hoffnung, am Sonntag noch näher an das Podium heranzukommen, was ohne den Sturz im zweiten Rennen möglich gewesen wäre.»

Yamaha versucht Locatellis Probleme zu lösen

Der 37-Jährige weiter: «Für Andrea Locatelli war es ein weiteres schwieriges Wochenende. Wir arbeiten hart daran, seine Probleme mit dem Motorrad in diesem Jahr zu verstehen. Obwohl wir dabei einige Fortschritte erzielt haben, gibt es zweifellos noch viel zu tun, da wir weder bei ‚Loka‘ noch bei der R1 das volle Potenzial ausschöpfen können.»

Gardner und Manzi sind beide rekonvaleszent, ihre Fortschritte werden bei Yamaha derzeit nicht so sehr an den Platzierungen gemessen, sondern an den Verbesserungen während des Wochenendes.

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Yamaha-Rennchef Niccolo Canepa
Yamaha-Rennchef Niccolo Canepa
Foto: gold & goose
Yamaha-Rennchef Niccolo Canepa
© gold & goose

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

20

33:32,986

1:39,970

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

20

+1,967

1:39,792

20

03

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

20

+7,096

1:40,038

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

20

+7,265

1:40,439

13

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

20

+10,079

1:40,324

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

20

+15,105

1:40,786

10

07

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

20

+16,508

1:40,863

9

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

20

+17,743

1:40,671

8

09

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

20

+22,139

1:40,869

7

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

20

+22,610

1:40,958

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