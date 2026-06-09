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Yamaha: Superbike-Desaster in Aragón, Durchhalteparolen für Misano

Mit dem Meeting in Aragón hat Yamaha hoffentlich die Talsohle erreicht, denn es war das bisher schlechteste Rennwochenende der Superbike-WM 2026. Ab Misano soll es wieder aufwärtsgehen.

Superbike WM

Yamaha-Teamchef Paul Denning und Rennchef Niccolo Canepa
Yamaha-Teamchef Paul Denning und Rennchef Niccolo Canepa
Foto: Yamaha
Yamaha-Teamchef Paul Denning und Rennchef Niccolo Canepa
© Yamaha

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Misano: FP1

FIM Superbike World Championship

12.06.2026 - 09:45

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Es gibt wenig Positives, was Yamaha vom sechsten Saisonmeeting mitnehmen konnte. Die Pata Maxus-Werkspiloten Andrea Locatelli und Remy Gardner holten im MotorLand Aragón jeweils drei WM-Punkte, Remy Gardner und Stefano Manzi vom Giansanti-Team fuhren vier und sechs Zähler ein – um so viele Punkte wie alle Yamaha-Piloten zusammen am gesamten Wochenende zu holen, benötigte Ducati-Privatier Sam Lowes lediglich einen dritten Platz im ersten Lauf.

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Dass Yamaha auf der 5077 Meter langen Rennstrecke im spanischen Hinterland vor einer Herausforderung steht, war spätestens nach der Superpole klar. Erst auf Startplatz 11 war mit Locatelli der beste Yamaha-Pilot zu finden – dabei war man im Vorfeld verhalten optimistisch.

«Es war ein intensiver Monat für unsere Teams und Fahrer, da Aragón das dritte Rennen im Mai war und wir im Vorfeld zusätzlich noch den Test in Misano absolvierten. Dieser Test verlief positiv für uns, und wir reisten optimistisch nach Aragón», erklärte Rennchef Niccolo Canepa. «Diese Strecke war in der Vergangenheit nicht die einfachste für uns, aber wir wussten nach dem letzten Rennen, dass der Fokus auf der Superpole liegen musste. Bekanntlich ist es in der Superbike-WM schwierig, sich von der vierten oder fünften Startreihe aus nach vorn zu arbeiten, besonders in den ersten Runden.»

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Zudem steigt bei einem hinteren Startplatz das Risiko, in einen Unfall verwickelt zu werden. «Das sah man auch bei Loka, der in der Anfangsphase des ersten Rennens stürzte, als er um eine bessere Position kämpfte. Dadurch war er für den Rest des Wochenendes im Nachteil», bedauerte der Italiener. «Im Superpole-Rennen geriet er dann zur falschen Zeit am falschen Ort, als ein anderer Fahrer stürzte und ihn mitriss. Bei dem Sturz verletzte er sich am rechten kleinen Finger, was wiederum das letzte Rennen erschwerte.»

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Willkommen in Aragón
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Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Tommy Bridewell
Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Tommy Bridewell
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Foto: Gold & Goose
Mackenzie und Van der Mark
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
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Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
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Foto: Gold & Goose
Bassani und Gerloff
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Jake Dixon
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Foto: Gold & Goose
Bridewell und Baldassarri
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Yari Montella
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Álvaro Bautista
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Iker Lecuona und Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
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Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
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Sieger Nicolò Bulega
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Misano: FP1

FIM Superbike World Championship

12.06.2026 - 09:45

Mit einer positiven Entwicklung machte zumindest Supersport-Weltmeister Stefano Manzi auf sich aufmerksam. Der Italiener fuhr das beste Finish und die meisten Punkte für Yamaha ein. «Von Stefano, der noch ein Rookie ist, erwarten wir vor allem eine Verbesserung», betonte Canepa. «Nach einer schwierigen Superpole brachte ihm eine massive Set-up-Änderung für das Rennen einen positiven Schritt.»

Die Aragón-Bilanz fällt insgesamt jedoch negativ aus. Für das bevorstehende Wochenende in Misano stehen dagegen die Zeichen auf Angriff. Es ist das Heimrennen von Locatelli und Manzi. «Natürlich können wir mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein, aber wir haben viel gelernt», beteuerte der Yamaha-Manager. «Misano ist eine Strecke, die der R1 normalerweise besser liegt – und wir hatten dort vor einigen Wochen einen vielversprechenden Test. Hoffentlich können wir bald wieder näher an die Spitze herankommen – wir geben auf jeden Fall unser Bestes, von unseren Ingenieuren über unsere Teams bis hin zu unseren Fahrern.»

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Team

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

18

32:50,074

1:48,971

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

18

+0,786

1:49,126

20

03

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

18

+6,506

1:49,219

16

04

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

18

+12,413

1:49,767

13

05

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+14,351

1:49,777

11

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

+16,317

1:49,691

10

07

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

18

+18,023

1:49,837

9

08

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

18

+18,530

1:49,905

8

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46

18

+18,974

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