Yamaha verpasste Wunschziele: Niccolo Canepa analysiert Donington Park

Yamaha hangelt sich durch die Superbike-WM 2026. In acht Rennwochenenden und 24 Rennen sprang nur beim Saisonauftakt auf Phillip Island im zweiten Lauf ein Top-5-Finish heraus, eingefahren durch Andrea Locatelli. Beim Meeting in Donington Park war es Xavi Vierge, der das beste Ergebnis erreichte: Platz 8 im Superpole-Race. In den langen Rennen fuhr der 29-Jährige auf den Plätzen 10 und 9 ins Ziel.

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Für Vierge war Donington tatsächlich ein Befreiungsschlag. Der Spanier hatte mit Startplatz 5 in der Superpole den Grundstein für ein solides Wochenende gelegt. Das sah auch Rennchef Niccolo Canepa so.

«Nach einigen schwierigen Runden war es ein positives Wochenende für Xavi», lobte der frühere Rennfahrer. «Er gab uns optimale Hinweise und startete mit einem guten Gefühl ins Wochenende, was ihm eine ausgezeichnete Superpole ermöglichte – seine fünftschnellste Zeit zählt zu unseren bisher stärksten Qualifying-Leistungen in diesem Jahr und verdient Anerkennung. Wie wir schon oft gesagt haben, führt ein starkes Qualifying zu starken Rennen, und in allen Rennen des Wochenendes unter die ersten Zehn zu kommen, sind solide Ergebnisse, auch wenn es nicht unser Wunschziel ist. Seine beeindruckendste Leistung zeigte er im Superpole-Race, in dem er bis zum Schluss unter den ersten Fünf fuhr.»

Im Gegensatz dazu Locatelli: Der Italiener erreichte nur Startplatz 14 und kam in keinem der drei Rennen in die Top-10. Canepa sieht Yamaha in der Verantwortung für die bisher schwächste Saisonleistung seines Aushängeschilds.

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«Für Andrea war es ein ziemlich schwieriges Wochenende. Er fand von Beginn an kein Gefühl für das Motorrad, und wir konnten das Paket von Freitag auf Samstag nicht für ihn verbessern, was die Rennen sehr erschwerte. Wir müssen ihm beim nächsten Rennen ein besseres Paket bieten können, denn wir kennen sein Potenzial und sein Talent.»