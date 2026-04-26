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Yamaha wartet auf Durchbruch von Remy Gardner: «Das müssen wir analysieren»

Während es am Superbike-Wochenende in Assen im Werksteam Anzeichen einer Verbesserung gab, fuhren die übrigen Yamaha-Piloten weiterhin hinterher. Die Performance von Remy Gardner gibt zu denken.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Remy Gardner ist mit seinen Ergebnissen auch nicht zufrieden
Remy Gardner ist mit seinen Ergebnissen auch nicht zufrieden
Foto: Gold & Goose
Remy Gardner ist mit seinen Ergebnissen auch nicht zufrieden
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Mit Einführung der neuen Ducati V4R ist die Luft für die Werksteams anderer Hersteller noch dünner geworden. So kämpfen die Yamaha-Werkspiloten in der Superbike-WM 2026 nicht mehr um Top-5-Platzierung, sondern dahinter in den Top-10. Noch Gravierender ist die Situation im Junior-Team Giansanti Racing, wo sich Remy Gardner einer Platzierung in den Punkterängen nicht mehr sicher sein kann.

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Gardner laborierte lange an der Schulterverletzung, die er sich im Superpole-Race im Oktober 2025 beim Saisonfinale in Jerez zugezogen hatte. Seinerzeit wurde der Australier von Jonathan Rea in der Startrunde von hinten abgeräumt. Seitdem sind sechs Monate vergangen.

Bei Yamaha fragt man sich, warum der Moto2-Weltmeister 2011 sein Talent nicht zum Ausdruck bringen kann. Fuhr Gardner im vergangenen Jahr in Assen 2025 im zweiten Lauf auf Platz 3, sprangen am vergangenen Wochenende in den langen Rennen 14. Plätze heraus und im Superpole-Race ein zehnter Platz. «Remy ist nach seinen Verletzungen mittlerweile deutlich fitter und konnte in der Superpole eine deutlich stärkere Leistung zeigen», analysierte Road-Racing-Manager Niccolo Canepa. «In den Rennen war seine Leistung jedoch nicht ganz so stark, und das müssen wir nun analysieren, damit wir ihm helfen können, seinen Speed wiederzufinden.»

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Im Artikel erwähnt

Alles gegeben und Änderungen ausprobiert.

Remy Gardner

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Natürlich erwartet auch Gardner bessere Ergebnisse als bisher. «Das war zwar nicht das Wochenende, das wir uns erhofft hatten, aber wir haben alles gegeben und ein paar Änderungen ausprobiert», berichtete der 28-Jährige. «Im Qualifying hätten wir mehr herausholen können, doch ein kleiner Fehler im letzten Sektor kostete uns einen Startplatz in der zweiten Reihe. Später [im ersten Lauf] wurde ich von einem anderen Fahrer nach außen gedrängt, wodurch ich zurückfiel. Das Superpole-Race verlief dagegen ordentlich, leider habe ich in der letzten Kurve den Sprung unter die ersten Neun verpasst. In Rennen 2 war unser Tempo zu Beginn ziemlich stark, aber in der Schlussphase hatte ich mehr zu kämpfen und verlor ein paar Positionen.»

Gardner fährt seit 2023 die Superbike-WM mit GRT Yamaha; seine beste WM-Platzierung erreichte er im ersten Jahr als Gesamtneunter. Nach drei Meetings der Superbike-WM 2026 belegt der Yamaha-Pilot den 15. Rang.

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:58,347

1:33,162

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,724

1:33,394

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+5,257

1:33,499

16

04

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

21

+8,941

1:33,939

13

05

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+9,845

1:33,916

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,872

1:34,009

10

07

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

21

+17,363

1:34,224

9

08

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+18,294

1:34,362

8

09

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

21

+19,054

1:34,063

7

10

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

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95

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+21,924

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