Yamaha will den Anschluss schaffen: Material-Offensive für Misano-Test

Am Mittwoch und Donnerstag steht der Misano World Circuit im Zeichen der Superbike-WM. Fast das gesamte Teilnehmerfeld reiste vom Most direkt nach Italien. Yamaha ist mit Andrea Locatelli und Xavi Vierge vom Pata Maxus Werksteam sowie mit dem Junior-Team Giansanti Racing und dem Duo Remy Gardner und Stefano Manzi anwesend. Zusätzlich wird Alessandro Delbianco aus der italienischen Meisterschaft mit dem Testteam ausrücken.

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Selten war für das japanische Werk ein Test so wichtig wie der bevorstehende, denn der beste Yamaha-Pilot belegt Locatelli nach fünf Saisonmeetings nur Rang 11, zudem steckt Neuzugang Xavi Vierge nach anfänglicher Begeisterung für die R1 in einer Sackgasse.

«Team und Fahrer haben sich stark angestrengt, aber wir haben nicht ganz die gewünschten Ergebnisse erzielt – ich glaube jedoch nicht, dass wir unser volles Potenzial ausgeschöpft haben», grübelte Teammanager Paul Denning. «Wir müssen unser Potenzial mit den uns in der Box zur Verfügung stehenden Mitteln maximieren und sicherstellen, dass die Yamaha R1 die bestmögliche Version ihrer Leistung abliefert.»

Die Basis der R1 stammt jedoch von 2015 und ist weitgehend ausgereizt. Dennoch bemüht sich Yamaha, im Rahmen des eng gestrickten Reglements weiter um Verbesserungen.

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«Die Ingenieure von Yamaha haben sich große Mühe gegeben, viel Material für die Tests in Misano nächste Woche vorzubereiten», deutete Denning neue Teile für die Werkspiloten an. «Wir verbringen in Italien zwei essenzielle Tage, um unsere Performance ab Aragon zu steigern.»