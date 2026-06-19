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Yari Montella auf Spurensuche: Warum die Ducati-Werkspiloten überlegen sind

So wie Ducati-Star Nicolò Bulega in der Superbike-WM 2026 bisher ungeschlagen ist, brilliert Iker Lecuona seit Portimão mit zweiten Plätzen. Was die Werkspiloten besser machen, verrät Yari Montella.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Iker Lecuona, Nicolo Bulega und Yari Montella (v.l.)
Iker Lecuona, Nicolo Bulega und Yari Montella (v.l.)
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolo Bulega und Yari Montella (v.l.)
© Gold & Goose

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Die Überlegenheit von Ducati ist in der Superbike-WM 2026 frappierend. Innerhalb der Ducati-Teams sind wiederum die Aruba.it-Stars Nicolò Bulega und Iker Lecuona den Kundenpiloten überlegen. Dass sich ein Privatier zwischen die Werkspiloten schieben konnte, war nur beim Saisonauftakt in Australien der Fall, als Ducati-Neuling Lecuona noch zu wenig Erfahrung mit der V4R hatte. Seitdem belegen der Italiener und Spanier in allen Rennen die Plätze 1 und 2, ebenso in der Gesamtwertung.

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Aber was machen die Werkspiloten besser? SPEEDWEEK.com fragte Yari Montella, der bei seinem Heimrennen in Misano in allen drei Rennen als Dritter auf dem Podium stand. Sein Rückstand auf Triple-Sieger Bulega von 14 sec, 7 sec und 14 sec entsprechen etwa 0,7 sec pro Runde!

«Zu den Werkspiloten haben wir einen ziemlich großen Rückstand, zu einem Bulega noch mehr als zu Lecuona», weiß der Barni-Pilot. «Das liegt vor allem daran, dass sie besser verzögern können. Wenn ich vor einer Kurve 100 Meter zum Abbremsen benötige, brauchen sie bei derselben Geschwindigkeit nur 90 Meter. Daran arbeite ich und auch mein Team sucht nach einer Lösung, um durch eine andere Abstimmung und Balance Fortschritte in diesem Bereich zu finden.»

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Im Artikel erwähnt

Die von Barni Racing eingesetzten V4R sind technisch mit den Werksmotorrädern vergleichbar. In der Bremsphase wichtig sind aber auch die Settings für die Motorbremse.

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«Wir fahren zwar ebenfalls eine Ducati, aber die Motorräder sind nun mal nicht komplett identisch und der Fahrer ist auch ein anderer. Ich denke, es ist eine Kombination mehrerer Gründe», grübelt Montella. «Wenn ich meinen Fahrstil analysiere und mit den Werksfahrern vergleiche, müssen wir zwangsläufig mit der Anpassung des Fahrstils auch etwas an der Abstimmung ändern.»

Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Paddock
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Foto: Gold & Goose
Kawasaki Motorhome
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Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
Das Bike von Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
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Lorenzo Baldassarri
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Álvaro Bautista
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Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
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Yari Montella
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Sam Lowes
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Somkiat Chantra
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Foto: Gold & Goose
Ryan Vickers
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Michael van der Mark
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Garrett Gerloff
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Alex Lowes
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Iker Lecuona
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Xavi Vierge
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Garrett Gerloff
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Alex Lowes
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Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Yari Montella
Yari Montella
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Iker Lecuona
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Nicolò Bulega
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Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
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Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
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Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
© Gold & Goose

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Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

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Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+22,886

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8

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Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

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1:34,548

7

10

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Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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