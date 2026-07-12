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Yari Montella: «Nach einigen Runden zerstörte Bulega meine Hoffnungen»

Yari Montella (Ducati) erzielte beim Superbike-Event in Donington drei Podestplätze. Er sei noch nie so nah dran gewesen an Bulega und Lecuona wie an diesem Wochenende. Was ihm noch fehlt zur Spitze.

Stephan Moosbrugger

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega und Yari Montella im Superpole-Race in Donington
Nicolo Bulega und Yari Montella im Superpole-Race in Donington
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega und Yari Montella im Superpole-Race in Donington
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Yari Montella hat auch in Donington unter Beweis gestellt, dass er derzeit die Nummer 3 in der Superbike-WM ist. Nach dem dritten Platz in Lauf 1 am Samstag holte der Barni-Ducati-Pilot am Sonntag die Ränge 2 und 3.

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Im Superpole-Race profitierte Montella vom Crash von Aruba.it-Pilot Iker Lecuona in der zweiten Runde. Nach dem Ausfall von Lecuona führte Montella im Rennen über zehn Runden. Sah er da die Chance auf den ersten Superbike-Sieg? «Ich dachte, es wäre mein Moment. Doch nach einigen Runden zerstörte Bulega meine Hoffnungen», lachte Montella in der Medienrunde am Sonntag. «Es hat sehr viel Spaß gemacht – ich habe gepusht und meine Pace war gut. Ich war noch nie so schnell.»

Am Ende wurde der Italiener im Superpole-Race hinter WM-Leader Nicolo Bulega Zweiter. «Ich bin sehr stolz. Natürlich wäre es schön, ein Rennen zu gewinnen, aber bevor ich ans Gewinnen denken kann, muss ich die Lücke zu den Spitzenreitern schließen. Ich war noch nie so nah dran wie hier in Donington. Ich bin stolz und glücklich über die Arbeit, die wir mit dem Team verrichten.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen in Donington Park
Willkommen in Donington Park
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Kiril Ianatchkov
Bulega und Montella
Bulega und Montella
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Donington Park
© Gold & Goose

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Im zweiten Hauptrennen am Sonntagnachmittag konnte sich Montella lange Zeit hinter Bulega halten. Von hinten stürmte aber Lecuona heran, der von Startplatz 10 ins Rennen gehen musste. In der letzten Kurve der 16. Runde ging der Spanier dann an Montella vorbei. Montella überquerte die Ziellinie 6,850 sec hinter Sieger Bulega und 2,689 sec hinter Lecuona.

«Es war mehr oder weniger wie im Superpole-Race. Ich bin gut gestartet und versuchte, an Nicolo dranzubleiben. Ich gab mein Maximum», gab der 26-Jährige zu verstehen. «Ich war aber etwas überrascht, denn zu Beginn konnte ich ihm ziemlich leicht folgen – wir hatten dieselbe Pace. Ich hatte dann aber nicht erwartet, dass ich mit den Reifen so große Probleme bekomme. Am Ende versuchte ich, den Abstand zu Iker zu halten. Aber ohne die richtigen Waffen war es schwer. Am Ende musste ich das akzeptieren. Das Wochenende war positiv. Ich denke, dass wir nach Misano hier in Donington einen großen Schritt gemacht haben.»

Wie hat er den Kampf mit Bulega erlebt? «Es war kein Kampf, ich bin ihm einfach nur gefolgt», schmunzelte Montella. «Es war aber schön und es war das erste Mal, dass ich so nah dran war.»

Sind Bulega und Lecuona momentan fahrerisch auf einem anderen Niveau oder haben die Ducati-Werksfahrer einen klaren Vorteil auf der technischen Seite? «Ich denke, dass es eine Mischung ist», grübelte Montella. «Am Ende kommen wir näher ran und wir verbessern uns. Die beiden sind bereits auf einem Top-Level. Wenn sie bei 100 Prozent sind, bin ich etwa bei 94 oder 95 Prozent. Ich arbeite jedes Wochenende daran, um einen weiteren Schritt zu machen. Bezüglich meines Fahrstils sehe ich mir ihre Daten an – um zu verstehen, wie sie mit den Reifen oder dem Motorrad umgehen. Ich und mein Team arbeiten mit dem Bike, um uns zu verbessern. Heute war das Einzige, was mir fehlte, der richtige Umgang mit den Reifen. Der Speed war da, aber nur bis zur Mitte des Rennens. Nach elf Runden bekam ich Probleme – mehr als ich erwartete. Wenn ich aber an Iker zu Beginn des Jahres denke – er strauchelte auch immer am Ende des Rennens. Wir sind Fahrer und brauchen die Kilometer mit dem Bike, um zu verstehen, wie man sich auf dem Motorrad bewegt. Ich hoffe, dass ich von jetzt an bis zu den letzten Rennen mit diesen beiden Jungs kämpfen kann.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

08

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

10

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

23

+26,627

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