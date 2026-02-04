Weiter zum Inhalt
Yari Montella (Ducati) möchte «in jeder Hinsicht besser werden»

Nur 20 Runden hat Yari Montella im Winter mit der neuen Ducati V4R gefahren, doch in der Superbike-WM 2026 möchte sich der Barni-Pilot in allen Bereichen steigern. Es ist bitter nötig.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Yari Montella benötigt mehr Kilometer mit der neuen Ducati V4R
Yari Montella benötigt mehr Kilometer mit der neuen Ducati V4R
Foto: Gold & Goose
Yari Montella benötigt mehr Kilometer mit der neuen Ducati V4R
© Gold & Goose

In der Superbike-WM 2026 genießt Yari Montella keinen Welpenschutz mehr, denn es ist seine zweite Saison in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Als Rookie führte er im vergangenen Jahr die unbeliebte Sturzstatistik an – 15 mal brachte der 26-Jährige seine Ducati V4R ramponiert zurück in die Barni-Box.

Montella weiß: Sein Teamchef Marco Barnabo erwartet weniger Schrott und mehr Top-10-Ergebnisse! «Ich freue mich riesig auf den Saisonstart», versicherte der Italiener. «Ich bin kein Rookie mehr und will gleich loslegen und mein Potenzial zeigen. Im Vergleich zur letzten Saison möchte ich mich in jeder Hinsicht verbessern.»

Die von schlechtem Wetter geprägten Wintertests in Jerez und Portimão im Januar brachte Montella heil hinter sich. «Der Plan war, es nicht zu übertreiben, sondern nur ein paar neue Teile am Motorrad vor Australien auszuprobieren. Wir haben dann einen ganzen Tag trainiert, einige Stunden am Vormittag und einige am Nachmittag», erzählte Montella. «Ich habe gelernt, dass es in Portimão bei Nässe wirklich schwierig ist. Wind und Regen lassen das Motorrad stark schwanken, hinten hat man kaum Grip. Ich bin nur gefahren, um heil ins Ziel zu kommen, und habe dabei gleichzeitig alles überprüft.»

Vor dem Saisonauftakt auf Phillip Island findet am 16. und 17. Februar ein für Montella bitter benötigter letzter Test statt – die neue Ducati fuhr der Barni-Pilot bisher nur für wenige Runden. «Der Test in Australien wird interessant. Ich hoffe auf besseres Wetter», erklärte Montella. «Bei Sonnenschein wird es spannend, ans Limit zu gehen und das Motorrad auszuloten, denn wir sind in vier Tagen nur 20 Runden gefahren. Ich muss meinen Fahrstil so schnell wie möglich anpassen, dann sind wir bereit für die Saison.»

