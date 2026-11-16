Yari Montella wie Carlos Checa? Der Ducati-Pilot hat SBK-Titel im Visier

Ob Nicolò Bulega (Ducati) in diesem Jahr, davor Toprak Razgatlioglu (BMW und Yamaha), Álvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki), Sylvain Guintoli (Aprilia), Tom Sykes (Kawasaki) und Max Biaggi (Aprilia) – sie alle gewannen die Superbike-WM dank ihrer fahrerischen Klasse, aber auch dank eines technisch und personell optimal aufgestellten Werksteams im Rücken.

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Schaut man in die Statistik, muss man bis 2011 zurückblättern, um einen Privatier als Weltmeister auszumachen: Es war Carlos Checa im Ducati-Kundenteam Althea Racing des in diesem Jahr verstorbenen Genesio Bevilacqua – wobei es damals kein Ducati-Werksteam gab und Althea viel Support aus Borgo Panigale erhielt.

Das weiß auch Yari Montella, wenn er an die Superbike-WM 2027 denkt. Der Italiener fährt für das etablierte Barni Ducati-Team und beendete die diesjährige Saison mit 14 Podestplätzen als WM-Dritter.

«Es wäre großartig, wenn wir um den Titel kämpfen können», sagte der 26-Jährige auf Nachfrage auf der Motorradmesse EICMA. «Wir sind ein unabhängiges Team und das letzte Mal, als ein Privatier die WM gewonnen hat, war das Carlos Checa mit Althea Racing. In unserer Situation haben wir keinen Druck und wissen, dass wir uns für dieses Vorhaben weiter verbessern müssen.»

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Montella überzeugte 2026 mit einer außergewöhnlichen Konstanz und verhältnismäßig wenigen Rennstürze – viermal sah er nicht das Ziel. In seiner dritten Superbike-Saison sollte der Ducati-Privatier genug gereift sein, um seine Fehlerquote herunterzuschrauben.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen

«Ich für meinen Teil werde dafür das Maximum geben, was ich immer tue. Wenn wir uns steigern können, werden wir sehen was dabei herauskommt», weiß Montella um seine Aussenseiterrolle. «Im nächsten Jahr haben wir andere Reifen, anderes Benzin und auch neue Motorräder. Wir müssen abwarten, wie wir uns dabei einsortieren.»