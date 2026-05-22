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Yari Montella (Ducati): Viele Runden mit der neuen Suter-Schwinge

Dass das Ducati-Kundenteam Barni Racing beim Misano-Test eine neue Schwinge von Suter probierte, war eine Überraschung. Yari Montella blickt zuversichtlich auf die restliche Superbike-Saison.

Superbike WM

Yari Montella fuhr viele Runden mit der Suter-Schwinge
Yari Montella fuhr viele Runden mit der Suter-Schwinge
Foto: Barni Racing
Yari Montella fuhr viele Runden mit der Suter-Schwinge
© Barni Racing

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Im Artikel erwähnt

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Dass Barni Racing in Misano am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche an der V4R von Yari Montella eine Schwinge von Suter Industries getestet hat, ist auch vor dem Hintergrund interessant, dass es am Original-Bauteil von Ducati zu Brüchen kam. Einen direkten Zusammenhang gibt es jedoch nicht, da die Zusammenarbeit zwischen dem Ducati-Kundenteam und dem Schweizer Fahrwerksspezialisten bereits vor Monaten begonnen hat.

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Übrigens: Die von Suter entwickelte und aus Aluminium gefertigte Schwinge ähnelt optisch in auffälliger Weise der an der MotoGP-Ducati eingesetzten Version aus Carbon.

Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
Axel Bassani (Bimota)
Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
Axel Bassani (Bimota)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Foto: GeeBee Images
Iker Lecuona (Ducati)
Iker Lecuona (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
Foto: GeeBee Images
Jonathan Rea (Honda)
Jonathan Rea (Honda)
Foto: GeeBee Images
Sam Lowes (Ducati)
Sam Lowes (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Xavi Vierge (Yamaha)
Xavi Vierge (Yamaha)
Foto: GeeBee Images
Hannes Soomer (BMW)
Hannes Soomer (BMW)
Foto: GeeBee Images
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
© GeeBee Images

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Im Artikel erwähnt

Beim ersten Test ließ man sich hinsichtlich der Performance jedoch nicht in die Karten schauen, denn das Barni-Team verwendete lediglich ein Motorrad und wechselte mehrfach zwischen der Suter- und der Ducati-Schwinge. Mit welchem Modell welche Rundenzeit gefahren wurde, kann kaum nachvollzogen werden. Zudem wurden weitere Neuerungen von Montella ausprobiert. Beobachter sprechen von vergleichbaren Rundenzeiten, was zu diesem frühen Zeitpunkt beachtlich wäre.

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Montella fuhr im Rahmen des zweitägigen Misano-Tests 157 Runden und ließ sich als schnellste Zeit eine 1:32,282 min notieren. Damit war der Italiener schneller als in der Superpole vor einem Jahr. Den Test beendete er damit als Dritter.

«Das waren zwei interessante und anspruchsvolle Tage. Wir haben mehrere neue Komponenten getestet, darunter die neue Hinterradschwinge sowie weitere technische Lösungen», blieb Montella bei seinen Aussagen vage. «Wir haben wertvolle Erkenntnisse gewonnen, da wir anders als an einem Rennwochenende gearbeitet haben und nicht unter dem Druck standen, sofort Ergebnisse liefern zu müssen. Im letzten Lauf hatten wir etwas Verkehr und konnten das Potenzial nicht voll ausschöpfen, aber wir landen trotzdem auf den vorderen Plätzen, was uns zuversichtlich stimmt.»

Viel Zuversicht für Aragon und den Rest der Saison.

Yari Montella

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Suter-Schwinge bereits beim nächsten Superbike-Meeting zum Einsatz kommen wird. Für das Rennwochenende im MotorLand Aragón in einer Woche ist der aufstrebende 26-Jährige so oder so optimistisch.

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«Ich bin wirklich glücklich, denn wir haben einen weiteren Schritt nach vorn gemacht und verfügen nun über noch mehr Daten, mit denen wir arbeiten können. Jetzt werden wir alles in Ruhe analysieren, um die weitere Richtung festzulegen», erklärte Montella. «Der Weg ist aber ziemlich klar, und das gibt uns Zuversicht für Aragon und den Rest der Saison. Ich bin besonders zufrieden mit dem Renntempo und weniger mit der Einzelrunde.»

Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Kombinierte Zeiten

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:31,769 min

2.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:32,182

+ 0,413 sec

3.

Yari Montella (I)

Ducati

1:32,282

+ 0,513

4.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:32,284

+ 0,515

5.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:32,399

+ 0,630

6.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:32,430

+ 0,661

7.

Garret Gerloff (USA)

Kawasaki

1:32,457

+ 0,688

8.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:32,496

+ 0,727

9.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:32,515

+ 0,746

10.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:32,561

+ 0,792

11.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:32,561

+ 0,792

12.

Xavi Vierge (E)

Yamaha

1:32,737

+ 0,968

13.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:32,997

+ 1,228

14.

Tommy Bridewell (GB)

Ducati

1:33,059

+ 1,290

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:33,119

+ 1,350

16.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:33,218

+ 1,449

17.

Somkiat Chantra (T)

Honda

1:33,345

+ 1,576

18.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:33,405

+ 1,636

19.

Jonathan Rea (GB)

Honda

1:33,652

+ 1,883

20.

Hannes Soomer (EST)

BMW

1:34,000

+ 2,231

21.

Alessandro Delbianco (I)

Yamaha

1:34,148

+ 2,379

22.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP

1:36,909

+ 5,140

23.

Michele Pirro (I)

Ducati

1:37,060

+ 5,291

24.

Kevin Zannoni (I)

Ducati SSP

1:37,458

+ 5,689

25.

Alessandro Zaccone (I)

Ducati SSP

1:37,563

+ 5,794

26.

Mattia Casadei (I)

Ducati SSP

1:37,890

+ 6,121

27.

Riccardo Rossi (I)

Ducati SSP

1:38,534

+ 6,765

28.

Matteo Ferrari (I)

Ducati SSP

1:38,668

+ 6,899

29.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP 2027

1:39,548

+ 7,779

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1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

310

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

215

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

121

4

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

107

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

103

6

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

101

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

86

8

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

81

10

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

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