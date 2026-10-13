Yari Montella (Ducati) im Kampf mit den Lowes-Twins: Sam bereits besiegt

Was für eine Steigerung von Yari Montella. Als Rookie beendete der Italiener die Superbike-WM 2025 mit einem Dutzend Rennstürzen abgeschlagen als 18. – und in diesem Jahr gewann er beim vorletzten Saisonevent auf dem Circuito do Estoril vorzeitig die Wertung als bester unabhängiger Fahrer!

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Montellas Gegner war sein höher gehandelter Ducati-Markenkollege Sam Lowes – am Ende war es aber eine klare Angelegenheit für den Barni-Piloten, obwohl er in Portugal mit den Plätzen 8, 13 und 4 nicht sein bestes Wochenende erwischte. Im ersten Lauf verlor er nach einem Kontakt mit Lorenzo Baldassarri (Ducati) Positionen und bei einer ähnlichen Situation mit Alex Lowes (Bimota) im Superpole-Race bekam er eine Long-Lap-Penalty aufgebrummt.

«Ich verstand die Strafe nicht und denke, es war einfach ein Rennunfall», sagte der Ducati-Pilot in kleiner Journalistenrunde. «Ich startete von Platz 6, fuhr auf der Außenlinie und sah Alex neben mir – ich habe nur meine Position verteidigt! Aber ich habe nicht gesehen, dass Oliveira Alex auf der Innenbahn überholte. Als er Alex näher kam, richtete Alex sein Motorrad auf, und wir berührten uns. Für mich war das ein normaler Kontakt, genau wie am Samstag zwischen Balda und mir. Die Rennleitung entschied, mir eine Long-Lap-Strafe aufzuerlegen, und ich habe sie abgesessen. Manche Dinge können wir nicht kontrollieren, aber es war schade, denn wir hatten die Chance auf ein gutes Rennen.»

Als Vierter im zweiten Hauptrennen verpasste Montella das Podium um 2 sec und machte dabei sieben Positionen gut.

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«In der Schlussphase bekam ich Probleme mit dem Vorderreifen», ärgerte sich der Italiener. «Zu einem gewissen Zeitpunkt begann ich fest an die Möglichkeit zu glauben, auf das Podium zu fahren, und versuchte, das Rennen zu managen und die Reifen zu schonen. In den letzten zwei oder drei Runden konnte ich nicht mehr pushen, um um das Podium mitzukämpfen. Jetzt fahren wir mit mehr Gelassenheit und Selbstvertrauen nach Jerez. Wir sind bereit, unsere Chance zu nutzen.»

Der 26-Jährige beeindruckte 2026 mit 14 Podestplätzen und hat gute Chancen, die Saison als WM-Dritter zu beenden. Sein letzter Gegner ist ausgerechnet Alex Lowes, der aber 53 Punkte Rückstand auf Montella hat.

«Ich bin jetzt ganz entspannt; wir haben viel über diesen Titel gesprochen, und am Ende haben wir es geschafft», kommentierte Montella den Gewinn der Independent-Wertung. «Ich bin wirklich stolz auf die Arbeit meines Teams und meines persönlichen Umfelds – meines Personal Trainers und meines Psychologen. Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr einen großen Schritt nach vorn gemacht. Vor einem Jahr waren wir WM-18. und kämpfen in diesem Jahr um Platz 3. Wir müssen so weiterkämpfen und weiterhin um Siege und um Platz 3 in der Gesamtwertung kämpfen.»