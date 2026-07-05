Barni setzt auf Kontinuität: Erster Fahrer für die Superbike-WM 2027 fix!

Der Fahrermarkt in der Superbike-WM nimmt weiter Gestalt an: Das Barni-Team hat den Vertrag mit Yari Montella vorzeitig bis Ende 2027 verlängert. Der Italiener wird damit seine fünfte Saison für das Team aus Calvenzano bestreiten, nachdem die Zusammenarbeit 2023 in der Supersport-WM begonnen hatte.

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Montella etablierte sich zunächst in der mittleren Hubraumklasse der seriennahen Meisterschaft. Nach Rang 9 in seiner Supersport-WM-Debütsaison 2023 mit fünf Podestplätzen steigerte er sich 2024 deutlich, kämpfte bis zum Schluss um den WM-Titel und beendete die Saison mit sieben Siegen sowie insgesamt 14 Podestplätzen als WM-Dritter. Diese Leistungen brachten ihm den Aufstieg in die Superbike-WM.

Aktuell WM-Dritter: Montella zeigte starke Entwicklung

Die Premierensaison 2025 verlief erwartungsgemäß als Lernjahr. Dennoch hielten Team und Fahrer an ihrem gemeinsamen Weg fest und verlängerten bereits für 2026. Diese Entscheidung zahlte sich aus: Nach sieben Rennwochenenden der laufenden Saison steht Montella bereits bei acht Podestplätzen. Sein erstes Superbike-Podium feierte er mit Rang 3 im ersten Rennen auf Phillip Island, inzwischen kamen ein zweiter sowie sieben dritte Plätze hinzu.

Yari Montella Foto: Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose

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«Die Vertragsverlängerung war nach dieser ersten Saisonhälfte eines meiner Ziele», erklärte Montella. «Mit dem kommenden Jahr werden es fünf gemeinsame Jahre mit Barni sein. Darauf bin ich stolz, denn wir haben gemeinsam schöne, aber auch schwierige Momente erlebt und unsere Zusammenarbeit Jahr für Jahr gestärkt. Jetzt bleibt unser Fokus aber ganz auf der laufenden Saison. Die Bestätigung für 2027 gibt mir die Ruhe, mich vollständig auf 2026 zu konzentrieren.»

Wer wird Montellas Teamkollege?

Teamchef Marco Barnabo sieht die Vertragsverlängerung als logischen Schritt: «Die Ergebnisse zeigen, dass sich Kontinuität, harte Arbeit und Engagement auszahlen. Auch wenn es schwierige Phasen gab, bestätigt diese Saison den eingeschlagenen Weg. Uns fehlt noch der letzte Schritt, um auf allen Strecken konkurrenzfähig zu sein. Wir sind überzeugt, dass wir diesen gemeinsam mit Yari schaffen können. Deshalb war die Vertragsverlängerung eine natürliche Entscheidung.»

Yari Montella und Marco Barnabo Foto: Barni Racing Yari Montella und Marco Barnabo © Barni Racing

Offen ist, wer in der kommenden Saison die zweite Barni-Ducati pilotieren wird. Alvaro Bautista erlebt bislang eine schwierige Saison und belegt derzeit nur den achten Rang der Fahrerwertung. Damit ist der zweimalige Weltmeister lediglich der sechstbeste Ducati-Pilot im Feld. Zudem feiert Bautista im November seinen 42. Geburtstag. Vieles deutet daher darauf hin, dass 2026 seine letzte Saison in der Superbike-WM sein könnte. Als möglicher Nachfolger gilt Danilo Petrucci, dessen Wechsel ins BMW-Werksteam bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.

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