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Ein aufgehender Stern: Ducati-Privatier Yari Montella ist jetzt WM-Dritter!

Zum ersten Mal in seiner jungen Karriere in der Superbike-WM schaffte es Yari Montella aus dem Team Barni Spark Ducati in Most in allen drei Rennen aufs Podium. Das zeigt sich auch im Gesamtstand.

Superbike WM

Yari Montella wurde in Most dreimal Dritter
Yari Montella wurde in Most dreimal Dritter
Foto: Anett Kalkutschke
Yari Montella wurde in Most dreimal Dritter
© Anett Kalkutschke

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Die Superbike-WM ist ausgedünnt: Rekordchampion Jonathan Rea arbeitet nur noch als Test- und Ersatzfahrer, Weltmeister Toprak Razgatlioglu wechselte in die MotoGP, Alvaro Bautista ist verletzt, die BMW-Werkspaarung Miguel Oliveira und Danilo Petrucci ebenfalls.

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In solchen Situationen springen andere Fahrer in die Bresche, womöglich kündigt sich auch ein Generationswechsel an. Der 26-jährige Yari Montella, 2024 Dritter der Supersport-WM, ist auf dem besten Weg, sich in seinem zweiten Superbike-Jahr unter den Toppiloten zu etablieren. Im Autodrom Most wurde der Italiener in allen drei Rennen hinter dem Ducati-Werksduo Nicolo Bulega und Iker Lecuona Dritter; der Privatier aus dem Barni-Team stand diese Saison bereits fünfmal auf dem Podium und ist jetzt WM-Dritter!

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«Ich bin der Erste der Anderen», schmunzelte Montella in kleiner Medienrunde nach seinen starken Leistungen in Tschechien. «Nimm die beiden Werksfahrer weg, dann bin ich immer dabei, das ist positiv. Wir leisten gute Arbeit, ich bin glücklich. Im letzten Rennen fuhr ich stark, Baldassarri hing mir zuerst am Hinterrad, ich konnte aber eine Lücke zu ihm auffahren. Ab Rennmitte bekam ich immer größere Schwierigkeiten, weil der Grip nachließ. Dann zahlte sich aus, dass ich einen Vorsprung auf Balda hatte.»

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Yari Montella: Erstmals drei Podestplätze

Erstmals in seiner jungen Superbike-Karriere schaffte es der Ducati-Pilot an einem Wochenende in allen drei Rennen aufs Podium – in seinen Augen das Resultat der guten Arbeit von ihm und dem Team während des Winters. «Wir sind viel schneller, mein Fokus auf dem Motorrad ist viel besser und ich weiß, was ich wann zu tun habe», erklärte Yari. «Es ist wichtig, dass ich mit verschiedenen Situationen klarkomme, wie im Sprint gegen Balda, der die ganze Zeit nur wenige Zehntelsekunden hinter mir lag. Ich war überrascht, wie ruhig ich blieb und wie gut ich die Lage kontrollierte. Ich konnte mein Bestes herausholen, ohne Fehler zu machen.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

33:20,149

1:30,109

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+0,594

1:30,149

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+15,529

1:30,748

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+16,783

1:31,037

13

05

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+22,947

1:30,801

11

06

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

22

+23,177

1:30,982

10

07

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+23,643

1:31,133

9

08

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+23,869

1:31,172

8

09

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+26,991

1:31,503

7

10

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

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46

22

+27,740

1:31,373

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