Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

WM-Dritter Yari Montella (Ducati): «Manchmal werden Träume wahr»

Zeitweise um einen Podestplatz kämpfend musste sich Yari Montella im ersten Lauf der Superbike-WM 2026 in Jerez mit Platz 5 begnügen. Für den dritten WM-Rang reichte das dem Ducati-Privatier locker.

Superbike WM

Yari Montella überraschte sich 2026 selbst
Yari Montella überraschte sich 2026 selbst
Foto: Barni Racing
Yari Montella überraschte sich 2026 selbst
© Barni Racing

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Eine solche Steigerung hatten Yari Montella in der Superbike-WM 2026 nur  Beobachter zugetraut. Der Italiener war in seiner Rookie-Saison zwölf von 36 Rennen ausgeschieden, meistens mit einem selbst verschuldeten Sturz, und enttäuschte abgeschlagen auf dem 18. WM-Rang.

Werbung

Werbung

Und in diesem Jahr? Schon beim Saisonauftakt auf Phillip Island glänzte Montella im ersten Lauf als Zweiter; ab Most war der Ducati-Privatier regelmäßig auf vorderen Positionen und kam mit 14 Top-3-Ergebnissen als Gesamtdritter zum Saisonfinale nach Jerez. Nach dem ersten Lauf ist der Barni-Pilot uneinholbar.

«Schon irgendwie beeindruckend und kaum zu glauben», staunte Montella am Samstagnachmittag. «Hätte mir das jemand vor der Saison gesagt, hätte ich ihn wohl für verrückt erklärt. Aber manchmal werden Träume wahr und wer weiß, vielleicht kann ich im nächsten um den Titel kämpfen. Vielleicht auch nicht, aber man kann es nie vorher wissen.»

Im Artikel erwähnt

Für Montella und sein Team ist es eine besondere Saison. Als bester Independent-Pilot, bestes Independent-Team und als WM-Dritter kann ein privates Projekt nicht mehr gewinnen. «Wir haben den Job erledigt. Es war unser Ziel, den dritten WM-Rang nach Hause zu bringen», strahlte der Italiener. «Letztlich war es aber nur mathematisch möglich, diese Position noch zu verlieren, denn mein Vorsprung auf Alex Lowes war ziemlich groß – er hätte jedes Rennen gewinnen müssen und ich dreimal stürzen –, es war praktisch unmöglich.»

Werbung

Werbung

Platz 5 für Yari Montella keine Katastrophe

Ab der vierten Runde kämpfte Montella sogar mit Aruba.it-Werkspilot Iker Lecuona um Platz 3, bis er mit nachlassenden Reifen mit dem Spanier zuerst nicht mehr mithalten, und dann noch von seinem Teamkollegen Alvaro Bautista auf Platz 5 verwiesen wurde.

TV-Programm

«Wir sind WM-Dritter, das freut mich wirklich, aber mit meinem Rennen war ich nicht zufrieden», brummte Montella. «Ich hatte große Probleme mit der Front und habe kurz vor dem Ende noch den vierten Platz verloren und bin Fünfter geworden. Aber sechs Sekunden hinter dem Sieger in den Top-5 ins Ziel zu kommen, ist keine Katastrophe.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. Superpole

  5. 3. Training

  6. 2. Training

  7. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

02

14

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

03

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

04

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

05

22

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

06

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

07

46

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

08

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

09

19

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

10

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM