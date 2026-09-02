Yari Montella (Ducati) fitter denn je: «Die Pause hat gutgetan»

Seit dem Meeting in Misano, als Yari Montella in den langen Rennen mit zwei dritten Plätzen und als Zweiter im Superpole-Race glänzte, belegt der Ducati-Privatier in der Gesamtwertung der Superbike-WM 2026 den dritten Rang. Damit das bis zum Saisonende so bleibt, legte sich der Italiener in der Sommerpause ins Zeug und trainierte intensiver als ohnehin.

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«Endlich, nach fast zwei Monaten, geht es wieder auf die Strecke», freute sich Montella über den bevorstehenden Event in Magny-Cours. «Einerseits war es gut, nach einer sehr intensiven und hektischen Phase – mit einem Rennen nach dem anderen und vielen weiteren Verpflichtungen – etwas Abstand zu gewinnen. Mir persönlich hat es gutgetan, eine Pause einzulegen, um noch fitter wieder durchstarten zu können. In der letzten Zeit haben wir das Training intensiviert, und ich bin auch mit einem Trainingsmotorrad in Magny-Cours gewesen, um so gut wie möglich vorbereitet zu sein.»

Als Rookie erlebte Montella vor einem Jahr auf dem Circuit de Nevers mit einem Sturz und zwei technisch bedingten Ausfällen ein Desaster. Mit bereits elf Top-3-Ergebnissen 2026 ist die Zielsetzung nun bedeutend höher.

«Ich war schon letztes Jahr schnell, wie die sechste Zeit im Qualifying zeigte, auch wenn wir das in den Rennen dann nicht ganz umsetzen konnten», erinnert sich der 26‑Jährige. «Magny-Cours gefällt mir: Es gibt einige Stellen, die gut zu meinem Fahrstil passen, während wir an anderen im letzten Jahr etwas verloren haben. Wir werden versuchen, diese Lücke zu schließen und einen weiteren Schritt nach vorn zu machen. Ich bin zuversichtlich, dass wir unser Bestes geben, das Fahrgefühl im Vergleich zum letzten Jahr verbessern und das bestmögliche Ergebnis mit nach Hause nehmen können.»

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