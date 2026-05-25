Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Marco Zambenedetti (Ducati) zum Michelin-Test: «Wichtiger Schritt für 2027»

Nach dem Rennwochenende in Aragon folgt ein wichtiger Michelin-Test. Ducati-Technikkoordinator Marco Zambenedetti erklärt die Testpläne und warum der erste Vergleich so wichtig ist.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

In Aragon findet ein gemeinsamer Michelin-Test statt
In Aragon findet ein gemeinsamer Michelin-Test statt
Foto: Gold & Goose
In Aragon findet ein gemeinsamer Michelin-Test statt
© Gold & Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Die Superbike-WM steht vor einem bedeutenden Umbruch. Nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit Pirelli wird Michelin ab der Saison 2027 neuer Einheitsreifenlieferant der seriennahen Weltmeisterschaft. Für die Teams beginnt deshalb bereits in den kommenden Monaten die intensive Vorbereitungsphase auf die neue Reifen-Ära.

Werbung

Werbung

Ein erster wichtiger Schritt steht direkt nach dem kommenden Rennwochenende in Aragon an. Dort organisiert Michelin einen offiziellen Test, bei dem die Teams Erfahrungen mit den neuen Pneus sammeln sollen. Ducati-Technikkoordinator Marco Zambenedetti misst diesem Termin große Bedeutung bei.

«Der nächste Test wird ein wichtiger Test», erklärte Zambenedetti auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Der Test findet nach dem Rennwochenende in Aragon statt und wird von Michelin organisiert.»

Empfehlungen

Wie viele Fahrer und Teams letztlich teilnehmen werden, stand zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht fest. Ducati möchte den Test aber unbedingt nutzen. «Als Werksteam wollen wir auf jeden Fall dabei sein», betonte der Italiener.

Werbung

Werbung

Michelin kommt der finalen Reifenspezifikation näher

Besonders interessant: Nach aktuellem Stand sollen die Reifen bereits sehr nah an den Spezifikationen für die Saison 2027 liegen. «Nach unserem Verständnis handelt es sich dabei um eine echte Vorserienversion der 2027er-Reifen», verriet Zambenedetti. «Deshalb freuen wir uns darauf.»

Ein weiterer offizieller Michelin-Test ist nach dem Saisonfinale in Jerez geplant. Ob es davor noch zusätzliche Möglichkeiten geben wird, ist momentan allerdings offen. «Ich weiß nicht, ob wir zwischendurch gemeinsam mit Michelin noch weitere Tests machen können», erklärte der Ducati-Technikkoordinator.

Marco Zambenedetti
Marco Zambenedetti
Foto: Ducati
Marco Zambenedetti
© Ducati

Vor allem die Wintermonate stellen die Teams dabei vor Herausforderungen. Gute Bedingungen für aussagekräftige Testfahrten sind oft schwer zu finden. «Es ist schwierig, im Winter das richtige Wetter, die passenden Temperaturen und gute Windverhältnisse zu erwischen», gab Zambenedetti zu bedenken.

Werbung

Werbung

Deshalb hofft Ducati auf zusätzliche Testmöglichkeiten im Spätsommer oder Frühherbst. «Vielleicht im September oder in einem ähnlichen Zeitraum», meinte der Italiener. Gleichzeitig stellte er klar, dass dies stark von Michelin abhängt – insbesondere davon, wann die finalen Reifenspezifikationen an die Teams ausgegeben werden.

Denkbar wäre laut Zambenedetti auch ein flexibleres Modell, bei dem Michelin den Teams Reifen zur Verfügung stellt und diese ihre Testprogramme selbst organisieren. «Es muss nicht zwingend ein offiziell organisierter Michelin-Test sein», erklärte er. «Vielleicht gibt Michelin den Teams einfach Reifen und die Teams entscheiden selbst, wann und wie sie diese einsetzen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

310

2

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

215

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

121

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

107

5

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

103

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

101

7

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

86

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

9

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

81

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Kawasaki WorldSBK Team

68

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  4. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien