Zeitplan zum Auftakt der Superbike-WM 2026: 13 Rennen auf Phillip Island
Nach zwei Testtagen auf Phillip Island haben die Stars der Superbike-WM zwei Tage Pause, bevor am Freitag die Saison 2026 offiziell beginnt. Der Zeitplan beinhaltet auch die australische Serie.
Es ist Tradition, dass eine jede Superbike-Saison im Februar auf der malerischen australischen Insel Phillip Island beginnt. Wie in jedem Jahr stehen beim einzigen Überseerennen der seriennahen Weltmeisterschaft nur die Superbike- und Supersport-Kategorie am Start – die neue Sportbike-WM sowie die Frauen-WM WorldWCR sind ab dem Europaauftakt in Portimão dabei.
Um das Programm für die Fans vor Ort aufzupeppen, zelebriert im Rahmenprogramm auch die australische Superbike-Serie vom 20. bis 22. Februar ihren Saisonauftakt, wobei der ASBK mit Superbike, Supersport und Supersport-300 den Zeitplan ergänzt. Und weil Down Under deutlich weniger Runden gefahren werden, sind drei Rennen je Serie vorgesehen. Somit veranstalten Superbike-WM und ASBK auf Phillip Island insgesamt 13 Rennen!
Durch die Zeitverschiebung von 10 Stunden finden die Rennen hierzulande am Samstag und Sonntag jeweils um 4:30 Uhr (Supersport) und 6:00 Uhr (Superbike) statt.
Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island
Freitag
AEDT
MEZ
Dauer
Serie
Session
08:45 Uhr
22:45 Uhr
20 min
ASBK-300
Freies Training
09:10
23:10
25
ASBK-SSP
Freies Training
09:40
23:40
30
ASBK-SBK
Freies Training 1
10:25
00:25
40
SSP-WM
Freies Training
11:20
01:20
45
SBK-WM
Freies Training 1
13:10
03:10
20
ASBK-300
Qualifying
13:40
03:40
20
ASBK-SSP
Qualifying
14:10
04:10
30
ASBK-SBK
Freies Training 2
14:55
04:55
40
SSP-WM
Superpole
16:00
06:00
45
SBK-WM
Freies Training 2
17:05
07:05
8 Rd.
ASBK-300
Rennen 1
Samstag
AEDT
MEZ
Dauer
Serie
Session
08:05 Uhr
22:05 Uhr
30 min
ASBK-SBK
Qualifying
08:50
22:50
8 Rd.
ASBK-300
Rennen 2
09:25
23:25
10 Rd.
ASBK-SSP
Rennen 1
10:00
00:00
20 min
SBK-WM
Freies Training 3
10:30
00:30
10 min
SSP-WM
Warm up
12:00
02:00
11 Rd.
ASBK-SBK
Rennen 1
13:00
03:00
15 min
SBK-WM
Superpole
13:35
03:35
10 Rd.
ASBK-SSP
Rennen 2
14:30
04:30
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
16:00
06:00
22 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
Sonntag
AEDT
MEZ
Dauer
Serie
Sitzung
09:10 Uhr
23:10 Uhr
8 Rd.
ASBK-300
Rennen 3
09:45
23:45
11 Rd.
ASBK-SBK
Rennen 2
10:30
00:30
10 min
SBK-WM
Warm up
10:50
00:50
10 min
SSP-WM
Warm up
11:25
01:25
10 Rd.
ASBK-SSP
Rennen 3
13:00
03:00
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
13:40
03:40
11 Rd.
ASBK-SBK
Rennen 3
14:30
04:30
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
16:00
06:00
22 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
* AEDT - Australian Eastern Daylight Time
