Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Zeitplan zum Auftakt der Superbike-WM 2026: 13 Rennen auf Phillip Island

Nach zwei Testtagen auf Phillip Island haben die Stars der Superbike-WM zwei Tage Pause, bevor am Freitag die Saison 2026 offiziell beginnt. Der Zeitplan beinhaltet auch die australische Serie.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Phillip Island aus der Vogelperspektive
Phillip Island aus der Vogelperspektive
Foto: Gold & Goose
Phillip Island aus der Vogelperspektive
© Gold & Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Es ist Tradition, dass eine jede Superbike-Saison im Februar auf der malerischen australischen Insel Phillip Island beginnt. Wie in jedem Jahr stehen beim einzigen Überseerennen der seriennahen Weltmeisterschaft nur die Superbike- und Supersport-Kategorie am Start – die neue Sportbike-WM sowie die Frauen-WM WorldWCR sind ab dem Europaauftakt in Portimão dabei.

Werbung

Werbung

Um das Programm für die Fans vor Ort aufzupeppen, zelebriert im Rahmenprogramm auch die australische Superbike-Serie vom 20. bis 22. Februar ihren Saisonauftakt, wobei der ASBK mit Superbike, Supersport und Supersport-300 den Zeitplan ergänzt. Und weil Down Under deutlich weniger Runden gefahren werden, sind drei Rennen je Serie vorgesehen. Somit veranstalten Superbike-WM und ASBK auf Phillip Island insgesamt 13 Rennen!

Durch die Zeitverschiebung von 10 Stunden finden die Rennen hierzulande am Samstag und Sonntag jeweils um 4:30 Uhr (Supersport) und 6:00 Uhr (Superbike) statt.

Empfehlungen

Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island

Freitag

AEDT

MEZ

Dauer

Serie

Session

08:45 Uhr

22:45 Uhr

20 min

ASBK-300

Freies Training

09:10

23:10

25

ASBK-SSP

Freies Training

09:40

23:40

30

ASBK-SBK

Freies Training 1

10:25

00:25

40

SSP-WM

Freies Training

11:20

01:20

45

SBK-WM

Freies Training 1

13:10

03:10

20

ASBK-300

Qualifying

13:40

03:40

20

ASBK-SSP

Qualifying

14:10

04:10

30

ASBK-SBK

Freies Training 2

14:55

04:55

40

SSP-WM

Superpole

16:00

06:00

45

SBK-WM

Freies Training 2

17:05

07:05

8 Rd.

ASBK-300

Rennen 1

Samstag

AEDT

MEZ

Dauer

Serie

Session

08:05 Uhr

22:05 Uhr

30 min

ASBK-SBK

Qualifying

08:50

22:50

8 Rd.

ASBK-300

Rennen 2

09:25

23:25

10 Rd.

ASBK-SSP

Rennen 1

10:00

00:00

20 min

SBK-WM

Freies Training 3

10:30

00:30

10 min

SSP-WM

Warm up

12:00

02:00

11 Rd.

ASBK-SBK

Rennen 1

13:00

03:00

15 min

SBK-WM

Superpole

13:35

03:35

10 Rd.

ASBK-SSP

Rennen 2

14:30

04:30

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

16:00

06:00

22 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

AEDT

MEZ

Dauer

Serie

Sitzung

09:10 Uhr

23:10 Uhr

8 Rd.

ASBK-300

Rennen 3

09:45

23:45

11 Rd.

ASBK-SBK

Rennen 2

10:30

00:30

10 min

SBK-WM

Warm up

10:50

00:50

10 min

SSP-WM

Warm up

11:25

01:25

10 Rd.

ASBK-SSP

Rennen 3

13:00

03:00

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:40

03:40

11 Rd.

ASBK-SBK

Rennen 3

14:30

04:30

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

16:00

06:00

22 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

Werbung

Werbung

* AEDT - Australian Eastern Daylight Time

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien