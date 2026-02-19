Zeitplan zum Auftakt der Superbike-WM 2026: 13 Rennen auf Phillip Island

Es ist Tradition, dass eine jede Superbike-Saison im Februar auf der malerischen australischen Insel Phillip Island beginnt. Wie in jedem Jahr stehen beim einzigen Überseerennen der seriennahen Weltmeisterschaft nur die Superbike- und Supersport-Kategorie am Start – die neue Sportbike-WM sowie die Frauen-WM WorldWCR sind ab dem Europaauftakt in Portimão dabei.

Um das Programm für die Fans vor Ort aufzupeppen, zelebriert im Rahmenprogramm auch die australische Superbike-Serie vom 20. bis 22. Februar ihren Saisonauftakt, wobei der ASBK mit Superbike, Supersport und Supersport-300 den Zeitplan ergänzt. Und weil Down Under deutlich weniger Runden gefahren werden, sind drei Rennen je Serie vorgesehen. Somit veranstalten Superbike-WM und ASBK auf Phillip Island insgesamt 13 Rennen!

Durch die Zeitverschiebung von 10 Stunden finden die Rennen hierzulande am Samstag und Sonntag jeweils um 4:30 Uhr (Supersport) und 6:00 Uhr (Superbike) statt.

Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island

Freitag AEDT MEZ Dauer Serie Session 08:45 Uhr 22:45 Uhr 20 min ASBK-300 Freies Training 09:10 23:10 25 ASBK-SSP Freies Training 09:40 23:40 30 ASBK-SBK Freies Training 1 10:25 00:25 40 SSP-WM Freies Training 11:20 01:20 45 SBK-WM Freies Training 1 13:10 03:10 20 ASBK-300 Qualifying 13:40 03:40 20 ASBK-SSP Qualifying 14:10 04:10 30 ASBK-SBK Freies Training 2 14:55 04:55 40 SSP-WM Superpole 16:00 06:00 45 SBK-WM Freies Training 2 17:05 07:05 8 Rd. ASBK-300 Rennen 1 Samstag AEDT MEZ Dauer Serie Session 08:05 Uhr 22:05 Uhr 30 min ASBK-SBK Qualifying 08:50 22:50 8 Rd. ASBK-300 Rennen 2 09:25 23:25 10 Rd. ASBK-SSP Rennen 1 10:00 00:00 20 min SBK-WM Freies Training 3 10:30 00:30 10 min SSP-WM Warm up 12:00 02:00 11 Rd. ASBK-SBK Rennen 1 13:00 03:00 15 min SBK-WM Superpole 13:35 03:35 10 Rd. ASBK-SSP Rennen 2 14:30 04:30 18 Rd. SSP-WM Rennen 1 16:00 06:00 22 Rd. SBK-WM Rennen 1 Sonntag AEDT MEZ Dauer Serie Sitzung 09:10 Uhr 23:10 Uhr 8 Rd. ASBK-300 Rennen 3 09:45 23:45 11 Rd. ASBK-SBK Rennen 2 10:30 00:30 10 min SBK-WM Warm up 10:50 00:50 10 min SSP-WM Warm up 11:25 01:25 10 Rd. ASBK-SSP Rennen 3 13:00 03:00 10 Rd. SBK-WM Superpole-Race 13:40 03:40 11 Rd. ASBK-SBK Rennen 3 14:30 04:30 18 Rd. SSP-WM Rennen 2 16:00 06:00 22 Rd. SBK-WM Rennen 2

