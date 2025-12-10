Weiter zum Inhalt
Zurückhaltung war gestern: Alex Lowes peilt Bimota-Höhenflug an

Für die Superbike-WM 2026 sind Prognosen kaum möglich, dennoch sieht Alex Lowes für sich die Chance, das zweite Jahr mit der Bimota KB998 in den Top-3 zu beenden.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Foto: Gold & Goose
© Gold & Goose

Seit 2014 fährt Alex Lowes in der Superbike-Weltmeisterschaft und wird nach dem Rücktritt von Jonathan Rea der Pilot mit der größten Routine sein. 354 Rennen hat der Engländer bereits gefahren, der nächste aktive Pilot ist Álvaro Bautista mit 240 Starts.

Seit Lowes mit Crew-Chief Pere Riba zusammenarbeitet, entwickelte er sich zu einem verlässlicheren Piloten als bisher. Überraschend holte der 35-Jährige aus Lincoln 2024 mit Kawasaki zwei Siege sowie zwölf Podestplätze und beendete die Saison als WM-Vierter. Ähnlich konstant war Lowes in der Superbike-WM 2025, aber mit der brandneuen Bimota KB998 war der sechste WM-Rang bereits ein Erfolg.

«Im kommenden Jahr peile ich die Top-3 an», betonte Lowes. «2025 hatte ich zwei miserable Wochenenden – Donington und Portimão. Vor dem Sturz in Donington war ich aber nahe am WM-Vierten dran, warum also nicht? Meine beste Saison hatte ich 2019 als WM-Dritter, 2024 war als Gesamtvierter auch nicht schlecht. Ich denke, es ist nicht unrealistisch, wenn ich mir für die nächste Saison meine bisher beste vornehme.»

Für die kommende Saison wechseln viele Piloten das Team und den Hersteller, dazu steigen neue Fahrer ein (sechs Rookies!) und Ducati bringt ein neues Modell der V4R. Prognosen über die Kräfteverhältnisse sind kaum möglich.

«So wie Bulega zuletzt fuhr, wird er der Favorit sein, aber Toprak ist nicht mehr dabei», grübelte der Bimota-Pilot. «Ich rechne auch mit meinem Bruder und anderen Ducati-Piloten. Die Top-3 am Ende des Jahres werde ich aber in Angriff nehmen und ich möchte unbedingt gemeinsam mit Sam auf dem Podium stehen. Das wäre großartig.»

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

BMW Motorrad Motorsport

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Ducati Corse

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Ducati Corse

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Placeholder

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

Barni Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

Placeholder

Honda HRC

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

