Zurückhaltung war gestern: Alex Lowes peilt Bimota-Höhenflug an

Seit 2014 fährt Alex Lowes in der Superbike-Weltmeisterschaft und wird nach dem Rücktritt von Jonathan Rea der Pilot mit der größten Routine sein. 354 Rennen hat der Engländer bereits gefahren, der nächste aktive Pilot ist Álvaro Bautista mit 240 Starts.

Seit Lowes mit Crew-Chief Pere Riba zusammenarbeitet, entwickelte er sich zu einem verlässlicheren Piloten als bisher. Überraschend holte der 35-Jährige aus Lincoln 2024 mit Kawasaki zwei Siege sowie zwölf Podestplätze und beendete die Saison als WM-Vierter. Ähnlich konstant war Lowes in der Superbike-WM 2025, aber mit der brandneuen Bimota KB998 war der sechste WM-Rang bereits ein Erfolg.

«Im kommenden Jahr peile ich die Top-3 an», betonte Lowes. «2025 hatte ich zwei miserable Wochenenden – Donington und Portimão. Vor dem Sturz in Donington war ich aber nahe am WM-Vierten dran, warum also nicht? Meine beste Saison hatte ich 2019 als WM-Dritter, 2024 war als Gesamtvierter auch nicht schlecht. Ich denke, es ist nicht unrealistisch, wenn ich mir für die nächste Saison meine bisher beste vornehme.»

Für die kommende Saison wechseln viele Piloten das Team und den Hersteller, dazu steigen neue Fahrer ein (sechs Rookies!) und Ducati bringt ein neues Modell der V4R. Prognosen über die Kräfteverhältnisse sind kaum möglich.

«So wie Bulega zuletzt fuhr, wird er der Favorit sein, aber Toprak ist nicht mehr dabei», grübelte der Bimota-Pilot. «Ich rechne auch mit meinem Bruder und anderen Ducati-Piloten. Die Top-3 am Ende des Jahres werde ich aber in Angriff nehmen und ich möchte unbedingt gemeinsam mit Sam auf dem Podium stehen. Das wäre großartig.»