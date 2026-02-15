Zwangspause für Somkiat Chantra – Honda sieht dennoch starke Basis

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Der Start in die Superbike-WM 2026 findet für Somkiat Chantra vorerst nur von der Seitenlinie aus statt. Der Honda-Neuzugang muss den Saisonauftakt in Phillip Island verletzungsbedingt auslassen und wird durch HRC-Testfahrer Tetsuta Nagashima ersetzt. Während sich Teamkollege Jake Dixon auf sein Debüt vorbereitet, arbeitet Chantra an seiner Rückkehr.
Der Thailänder hatte sich im Training am rechten Arm verletzt, befindet sich nach einer Operation aber auf dem Weg der Besserung. «Meine Genesung verläuft gut, und ich bin zufrieden damit, wie es nach der Operation vorangeht», erklärte Chantra. «Dass Schutz und Nähte relativ schnell entfernt werden konnten, war ein positiver Schritt, auch wenn ich noch Zeit brauche, bevor ich wieder fahren kann.» Der Fokus liege nun darauf, weiter zu genesen und sicherzustellen, dass er vollständig bereit ist, bevor er wieder aufs Motorrad steigt.
Chantra pflegt engen Kontakt zum Rennteam Der verpasste Saisonstart schmerzt, doch Chantra ordnet die Situation realistisch ein: «Natürlich bin ich enttäuscht, nicht beim Saisonauftakt starten zu können, aber dem Rat der Ärzte zu folgen ist das Richtige.» Gleichzeitig halte er engen Kontakt zum Team, zu Teammanager Yuji Mori und zu Crew Chief Tetsuya Sasaki, um seine Fortschritte zu teilen.
Seine ersten Eindrücke vom neuen Umfeld waren bereits im vergangenen Herbst positiv. «Von dem Moment an, als ich die Garage betrat, fühlte ich mich willkommen, und die Atmosphäre wirkte sofort familiär», berichtet Chantra über den Jerez-Test im November. «Teil eines Honda-Werksteams zu werden, ist ein großer Schritt und ein sehr wichtiges Projekt für mich.»
Sportlich steht für ihn weiterhin das Ankommen in der Superbike-WM im Vordergrund. «Ich kannte bereits die Serienversion der CBR1000RR-R, die ich für mein Training nutze. Doch die Superbike-WM-Version war eine andere Erfahrung. Das Gefühl damit war sofort positiv», sagte Chantra. Während der Testarbeit habe er sich darauf konzentriert, das Motorrad Schritt für Schritt zu verstehen und gemeinsam mit dem Team Verbesserungsbereiche zu identifizieren, etwa beim Bremsen und Schalten.
Warum Crewchief Sasaki keinen Grund zur Panik sieht Sein Crewchief Tetsuya Sasaki sieht trotz der Zwangspause eine gute Basis: «Somkiat begann sehr konstant, steigerte sein Tempo Schritt für Schritt und beendete den Test mit guten Rundenzeiten. Natürlich muss er sich noch an die Superbike-WM und die Reifen anpassen, aber wir glauben fest an seine Technik und sein Potenzial.» Chantra selbst richtet den Blick bereits nach vorne: «Ich vermisse das Team und konzentriere mich voll darauf, alles zu tun, um so schnell wie möglich zurückzukehren.» Sein Ziel bleibt klar: «Ich möchte mich bei allen bei Honda für ihre Unterstützung bedanken und freue mich darauf, zurückzukehren und zum Fortschritt des Teams beizutragen.»
