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Zwischen Trauer und Jubel: Sam Lowes dachte an Marc van der Straten

Für Ducati-Pilot Sam Lowes war das Heimrennen in Donington Park emotionaler als ohnehin. Es war das erste Superbike-Wochenende nach dem Tod von Team-Eigner Marc van der Straten.

Superbike WM

Sam Lowes und sein Team trugen in Donington Park Trauerflor
Sam Lowes und sein Team trugen in Donington Park Trauerflor
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes und sein Team trugen in Donington Park Trauerflor
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Am 5. Juli verstarb mit Marc van der Straten einer der größten Mäzene im Motorradsport. Sein Moto2-Team gewann 2014, 2017 und 2019 den WM-Titel. Von 2015 bis 2018 war die Truppe auch in der MotoGP vertreten. Seit 2024 tritt Marc VDS auch in der Superbike-WM an und setzt dort mit Sam Lowes eine Ducati Panigale V4R ein.

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Nur wenige Tage nach dem Tod von van der Straten stand das Superbike-Meeting in Donington Park an ­– ein schwerer Gang für Lowes und das gesamte Team. Als Zeichen der Trauer trug Lowes in den Freitagssessions einen schwarzen Helm und auch die sonst farbige Startnummer war schwarz. Es ist klar: Für den Engländer war das Heimrennen kein Freudenfest.

«Die Woche war für alle, die mit Elf Marc VDS Racing verbunden sind, sehr emotional», blickte der 35-Jährige zurück. «Ich hatte das große Glück, seit 2020 Teil der VDS-Familie in der Moto2 und der Superbike-WM zu sein, und ich bin dankbar für das Vertrauen, das er in mich gesetzt hat, und für die Chancen, die er mir gegeben hat. Er war ein wichtiger Teil meiner Karriere, und wir haben gemeinsam viele großartige Momente erlebt. Ich werde ihn sehr vermissen, denn er war ein großartiger Mensch.»

Im Artikel erwähnt

Lowes lieferte mit den Plätzen 4, 3 und 7 ein solides Wochenende ab. Den Podestplatz im Superpole-Race widmete er dem verstorbenen Marc van der Straten.

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«Angesichts der schwierigen Vorbereitung können wir auf dieses Wochenende positiv zurückblicken. Ich war unglaublich stolz, im Sprintrennen auf dem Podium zu stehen, denn das war mir ein großes Anliegen, um Marc zu ehren», betonte der Engländer. «Es war auch ein ganz besonderes Gefühl, vor den britischen Fans auf dem Podium zu stehen. Ihre Unterstützung war wieder einmal phänomenal, und ich liebe es, in Donington Rennen zu fahren. Die Strecke ist fantastisch und die Unterstützung riesig, und jedes Jahr, wenn ich zurückkomme, scheint sie noch größer zu werden. Wir können mit Zuversicht in die Sommerpause und nach Frankreich fahren.»

Willkommen in Donington Park
Willkommen in Donington Park
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Kiril Ianatchkov
Bulega und Montella
Bulega und Montella
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Donington Park
© Gold & Goose

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

08

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

10

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BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

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