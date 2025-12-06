Jason Anderson (Suzuki) siegt und ist neuer WM-Leader

Supercross-WM SX2-WM: Max Anstie (Yamaha) siegt auch in Schweden Ergebnis SX1 Stockholm: 1. Jason Anderson (USA), Suzuki, 2-1-1 2. Joey Savatgy (USA), Honda, 1-2-2 3. Christian Craig (USA), Honda, 3-4-3 4. Henry Miller (USA), Yamaha, 4-13-4 5. Colt Nichols (USA), Suzuki, 5-3-13 (DNF) 6. Jordi Tixier (F), Yamaha, 12-5-7 7. Ryan Breece (USA), Honda, 6-9-8 8. Ander Valentin (E), Kawasaki, 8-6-9 9. Devin Simonson (USA), Yamaha, 11-8-5 10. Austin Politelli (USA), Honda, 7-12-6 WM Stand nach Runde 4 von 5: 1. Jason Anderson (USA), Suzuki, 126 2. Joey Savatgy (USA), Honda, 126, (0) 3. Christian Craig (USA), Honda, 125, (-1) 4. Ken Roczen (D), Suzuki, 122, (-4) 5. Henry Miller (USA), Yamaha, 65, (-61) 6. Austin Politelli (USA), Honda, 62, (-64) 7. Ryan Breece (USA), Honda, 59, (-67) 8. Jordi Tixier (FRA), Team GSM, 53, (-73) 9. Devin Simonson (USA), Yamaha, 46, (-80) 10. Gregory Aranda (FRA), Yamaha, 46, (-80)