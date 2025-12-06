Weiter zum Inhalt
Jason Anderson (Suzuki) siegt und ist neuer WM-Leader
In Abwesenheit des bisherigen WM-Leaders Ken Roczen (Suzuki) gewann Jason Anderson (Suzuki) den Grand Prix of Sweden mit einem 2-1-1-Ergebnis und übernahm damit die WM-Führung vor Joey Savatgy (Honda)
Supercross-WM
Jason Anderson gewann in SchwedenJason Anderson gewann in SchwedenFoto: WSX
Jason Anderson gewann in Schweden© WSX
Im Artikel erwähnt
4. Lauf zur FIM Supercross-WM in Stockholm (Schweden): Der Kurs in der 3Arena war sandig und tief, sodass sich nach kurzer Zeit tiefe Spurrinnen ausfuhren. Die 3Arena war nicht einmal halbvoll, sodass im Stadion eine eher unterkühlte Stimmung herrschte.
In Abwesenheit von WM-Leader Ken Roczen war Joey Savatgy der Schnellste im Qualifying und gewann auch die Superpole. Den Holeshot zum ersten Sprint zog jedoch Jason Anderson, aber Savatgy ging schon in der zweiten Runde innen am Suzuki-Piloten vorbei in Führung und gewann mit einem Vorsprung von 3,1 Sekunden vor Anderson, Craig, Miller und Nichols.
Nach dem Start zum zweiten Sprintrennen duellierten sich zunächst Jason Anderson und E-Biker Vince Friese (Stark). Friese übernahm in der zweiten Runde sogar kurzzeitig die Führung. Anderson konterte und von hinten rückte Joey Savatgy nach.
Christian Craig stürzte in diesem Rennen und fiel aus den Top-10 heraus. Joey Savatgy konnte die Lücke zu Anderson schließen und griff den Führenden zwei Runden vor Schluss an, doch Anderson bremste ihn mit einem Blockpass aus, sodass sein Vorderrad Andersons Hinterrad touchierte und Savatgy zu Boden ging. Craig konnte sich bis zum Schluss wieder bis auf Rang 4 vorarbeiten.
Anderson gewann auch den Start zum dritten Finale und dieses Rennen wurde zum Showdown zwischen ihm und Savatgy. Colt Nichols (Suzuki), der als Ersatzmann für Ken Roczen nominiert wurde, flog auf Platz 4 liegend in der 4. Runde in einer Rhythmussektion über den Lenker ab und musste das Rennen angeschlagen aufgeben. Die Medical Flag wurde geschwenkt.
Jason Anderson gewann den dritten Lauf mit einem Vorsprung von 2,5 Sekunden vor Savatgy, Craig und Miller. Dieses Ergebnis entsprach auch der Reihenfolge auf dem Podium. Damit hat Jason Anderson vor dem Finale in Südafrika die WM-Führung übernommen, punktgleich mit Joey Savatgy. Christian Craig hat auf Platz 3 nur einen Punkt Rückstand und Ken Roczen ist auf Platz 4 zurückgefallen.
Das Saisonfinale der FIM Supercross-WM findet in der kommenden Woche im südafrikanischen Cape Town statt.
  • Ergebnis SX1 Stockholm:
  • 1. Jason Anderson (USA), Suzuki, 2-1-1
  • 2. Joey Savatgy (USA), Honda, 1-2-2
  • 3. Christian Craig (USA), Honda, 3-4-3
  • 4. Henry Miller (USA), Yamaha, 4-13-4
  • 5. Colt Nichols (USA), Suzuki, 5-3-13 (DNF)
  • 6. Jordi Tixier (F), Yamaha, 12-5-7
  • 7. Ryan Breece (USA), Honda, 6-9-8
  • 8. Ander Valentin (E), Kawasaki, 8-6-9
  • 9. Devin Simonson (USA), Yamaha, 11-8-5
  • 10. Austin Politelli (USA), Honda, 7-12-6
  • WM Stand nach Runde 4 von 5:
  • 1. Jason Anderson (USA), Suzuki, 126
  • 2. Joey Savatgy (USA), Honda, 126, (0)
  • 3. Christian Craig (USA), Honda, 125, (-1)
  • 4. Ken Roczen (D), Suzuki, 122, (-4)
  • 5. Henry Miller (USA), Yamaha, 65, (-61)
  • 6. Austin Politelli (USA), Honda, 62, (-64)
  • 7. Ryan Breece (USA), Honda, 59, (-67)
  • 8. Jordi Tixier (FRA), Team GSM, 53, (-73)
  • 9. Devin Simonson (USA), Yamaha, 46, (-80)
  • 10. Gregory Aranda (FRA), Yamaha, 46, (-80)
  • Supercross-WM
