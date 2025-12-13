Jason Anderson (Suzuki) siegt und ist Weltmeister

Supercross-WM • Neu
Shane McElrath (Honda) siegt in Cape Town, Max Anstie ist SX2-Champion
Die Titelentscheidung fiel erst im letzten Rennen der Saison 2025: Mit Siegen in allen 3 Finals gewann Jason Anderson (Suzuki) den Grand Prix of South Africa und damit auch die FIM-Supercross-WM 2025.
Dass es beim Saisonfinale der SX1-Supercross-WM im DHL Stadium von Cape Town (Südafrika) eng zugehen würde, war angesichts der Tatsache klar, dass die Top-3 nur ein Pünktchen trennten. Jason Anderson (Suzuki) war zwar im Qualifying der Schnellste, aber die Superpole gewann am Vormittag Joey Savatgy (Honda) vor Christian Craig (Honda) und Luke Clout (Kawasaki).
Somit erreichte die Spannung vor dem ersten Lauf ihren ersten Höhepunkt. Savatgy und Anderson lagen im ersten Sprint in der ersten Kurve gleichauf an der Spitze. Anderson kam aber in der ersten Rhythmus-Sektion von der Strecke ab und versuchte, sich neben der Strecke keinen Vorteil zu verschaffen. Nachdem er wieder auf den Kurs zurückgekehrt war, blies er sofort zum Angriff und gewann das erste Sprintrennen mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden vor Savatgy. Christian Craig mischte anfangs auch in der Spitzengruppe mit, doch ein Sturz warf ihn zurück. Bei seiner Aufholjagd kollidierte er erneut mit einem Kontrahenten und musste noch einmal zurückstecken. Am Ende musste er auf Rang 5 Schadensbegrenzung betreiben.
Nach dem Start zum zweiten Rennen lag das E-Bike von Jorge Zaragoza (Stark) an der Spitze und Savatgy musste sich einige Runden lang mit der Stark Varg auseinandersetzen. Nach der Hälfte des Rennens spielte Jason Anderson seine ganze Routine aus, ging erneut in Führung und gewann mit einem Vorsprung von 2,3 Sekunden vor Savatgy und Zaragoza. Christian Craig stürzte in diesem Rennen erneut und verabschiedete sich auf Rang 8 schon aus dem Rennen um die WM-Krone.
Im dritten Rennen musste die Entscheidung fallen. Anderson und Savatgy lagen nur 2 Punkte auseinander. Die WM-Entscheidung wurde auf ein einziges Rennen eingedampft und die begeisterten Fans im DHL-Stadium wurden nicht enttäuscht: Savatgy witterte seine Chance, zog den Holeshot und ging in Führung. Damit lag er auf WM-Kurs und er wollte diese Position unbedingt über die Ziellinie bringen. Doch hinter ihm brachte sich Anderson in Stellung und der Suzuki-Pilot verlor keine Zeit, nutzte seine Chance und ging mit einem harten Blockpass an Savatgy vorbei in Führung. Savatgy ließ seinerseits nicht locker und konterte. Mehrmals ging es zwischen den beiden hin und her, aber nach zwei Dritteln der Renndistanz konnte sich Anderson schließlich lösen. Er gewann mit einem Vorsprung von 2,5 Sekunden vor Savatgy und Craig. Damit war die Supercross-WM 2025 zugunsten von Anderson entschieden.
Colt Nichols (Suzuki) wurde mit einem 3-6-4-Ergebnis Dritter der Tageswertung. Ken Roczen, der an den letzten beiden Grands Prix der Saison freiwillig nicht teilnahm, beendete die WM auf dem 4. Platz.
Ergebnis SX1 Cape Town:
1. Jason Anderson (USA), Suzuki, 1-1-1
2. Joey Savatgy (USA), Honda, 2-2-2
3. Colt Nichols (USA), Suzuki, 3-6-4
4. Christian Craig (USA), Honda, 5-8-3
5. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 4-4-8
6. Devin Simonson (USA), Yamaha, 6-7-6
7. Henry Miller (USA), Yamaha, 8-5-7
8. Austin Politelli (USA), Honda, 13-9-5
9. Jorge Zaragoza (ESP), Stark, 10-3-12
10. Ryan Breece (USA), Honda, 7-11-10
SX1 WM Endstand:
1. Jason Anderson (USA), Suzuki, 171
2. Joey Savatgy (USA), Honda, 166, (-5)
3. Christian Craig (USA), Honda, 154, (-17)
4. Ken Roczen (GER), Suzuki, 122, (-49)
5. Henry Miller (USA), Yamaha, 88, (-83)
6. Austin Politelli (USA), Honda, 80, (-91)
7. Ryan Breece (USA), Honda, 74, (-97)
8. Devin Simonson (USA), Yamaha, 70, (-101)
9. Jordi Tixier (FRA), Yamaha, 65, (-106)
10. Jorge Zaragoza (ESP), Stark, 61, (-110)
11. Colt Nichols (USA), Suzuki, 53, (-118)
12. Vince Friese (USA), Stark, 49, (-122)
13. Gregory Aranda (FRA), Yamaha, 46, (-125)
14. Justin Hill (USA), Kawasaki, 37, (-134)
