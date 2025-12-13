Weiter zum Inhalt
Shane McElrath (Honda) siegt in Cape Town, Max Anstie ist SX2-Champion
Mit Siegen in allen 3 SX2 Läufen gewann Shane McElrath (Honda) den Südafrika-GP. Max Anstie (Yamaha) beendete das Saisonfinale in Cape Town auf Rang 2 und wurde SX2-Supercross-Weltmeister 2025.
Supercross-WM
Shane McElrath gewann den Großen Preis von Südafrika Shane McElrath gewann den Großen Preis von Südafrika Foto: Honda
Shane McElrath gewann den Großen Preis von Südafrika © Honda
Finale der FIM SX2 Supercross WM in Cape Town (Südafrika): Obwohl Max Anstie für seinen zweiten Supercross-WM-Titel nur noch wenige Punkte brauchte, wollte er sich diesen Titel mit Würde holen und setzte sich in der Superpole an die Spitze.
Shane McElrath (Honda) hatte im Qualifying die Bestzeit vorgelegt und setzte sich nach dem Start zum ersten Sprint gegen Anstie durch. Anstie fiel zunächst hinter Lopes auf Rang 3 zurück. Nach der 2. Runde hatte er Rang 2 erreicht, was bereits klar zum vorzeitigen Titelgewinn genügte. Anstie brachte also diesen Lauf sicher nach Hause und lag damit bereits uneinholbar an der Tabellenspitze vorn. Nachdem die Titelentscheidung bereits im ersten Lauf gefallen war, wollte der Brite in den beiden verbleibenden Rennen zwar nochmal angreifen, aber er hatte gegen den hoch motivierten Shane McElrath in Cape Town am Ende keine Chance. McElrath wollte sich nach der misslungenen Mission Titelverteidigung wenigstens noch den Grand-Prix-Sieg sichern. Mit Siegen in allen 3 Rennen hielt er sich schadlos. Dritter auf dem Podium wurde Coty Schock (Yamaha) mit einem 5-4-3-Ergebnis und in dieser Reihenfolge beendeten die SX2-Protagonisten auch die SX2-Supercross-WM 2025.
  • Ergebnis SX2 Cape Town:
  • 1. Shane McElrath (USA), Honda, 1-1-1
  • 2. Max Anstie (GB), Yamaha, 2-2-2
  • 3. Coty Schock (USA), Yamaha, 5-4-3
  • 4. Cullin Park (USA), Honda, 3-6-5
  • 5. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 6-5-7
  • 6. Michael Hicks (USA), Stark, 9-8-4
  • 7. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 8-7-6
  • 8. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 4-3-7
  • 9. Kelana Humphrey (USA), Stark, 10-9-10
  • 10. Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 11-11-8
  • WM-Endstand SX2:
  • 1. Max Anstie (GB), Yamaha, 215
  • 2. Shane McElrath (USA), Honda, 176, (-39)
  • 3. Coty Schock (USA), Yamaha, 167, (-48)
  • 4. Cullin Park (USA), Honda, 144, (-71)
  • 5. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 136, (-79)
  • 6. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 120, (-95)
  • 7. Michael Hicks (USA), Stark, 113, (-102)
  • 8. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 103, (-112)
  • 9. Maxime Desprey (FRA), Yamaha, 81, (-134)
  • 10. Robbie Wageman (USA), Suzuki, 65, (-150)
