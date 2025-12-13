Shane McElrath (Honda) siegt in Cape Town, Max Anstie ist SX2-Champion

Supercross-WM • Neu Jason Anderson (Suzuki) siegt und ist Weltmeister Motocross-EMX250 R.I.P.: 17-jähriger Enzo Badenas stirbt nach Trainingsunfall Ergebnis SX2 Cape Town: 1. Shane McElrath (USA), Honda, 1-1-1 2. Max Anstie (GB), Yamaha, 2-2-2 3. Coty Schock (USA), Yamaha, 5-4-3 4. Cullin Park (USA), Honda, 3-6-5 5. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 6-5-7 6. Michael Hicks (USA), Stark, 9-8-4 7. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 8-7-6 8. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 4-3-7 9. Kelana Humphrey (USA), Stark, 10-9-10 10. Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 11-11-8 WM-Endstand SX2: 1. Max Anstie (GB), Yamaha, 215 2. Shane McElrath (USA), Honda, 176, (-39) 3. Coty Schock (USA), Yamaha, 167, (-48) 4. Cullin Park (USA), Honda, 144, (-71) 5. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 136, (-79) 6. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 120, (-95) 7. Michael Hicks (USA), Stark, 113, (-102) 8. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 103, (-112) 9. Maxime Desprey (FRA), Yamaha, 81, (-134) 10. Robbie Wageman (USA), Suzuki, 65, (-150)