SX2-WM: Max Anstie (Yamaha) siegt auch in Schweden

Ergebnis SX2 Stockholm: 1. Max Anstie (GB), Yamaha, 1-1-3 2. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 8-2-1 3. Shane McElrath (USA), Honda, 2-6-2 4. Michael Hicks (USA), Stark, 4-3-4 5. Coty Schock (USA), Yamaha, 3-4-9 6. Cullin Park (USA), Honda, 5-5-8 7. Robbie Wageman (USA), Yamaha, 9-8-5 8. Maxime Desprey (F), Yamaha, 7-11-6 9. Alex Larwood (AUS), Honda, 10-7-7 10. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 6-9-10 WM-Stand nach Runde 4 von 5: 1. Max Anstie (GB), Yamaha, 175 2. Coty Schock (USA), Yamaha, 134, (-41) 3. Shane McElrath (USA), Honda, 131, (-44) 4. Cullin Park (USA), Honda, 115, (-60) 5. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 114, (-61) 6. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 98, (-77) 7. Michael Hicks (USA), Stark, 90, (-85) 8. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 78, (-97) 9. Maxime Desprey (FRA), Yamaha, 69, (-106) 10. Robbie Wageman (USA), Yamaha, 52, (-123)