SX2-WM: Max Anstie (Yamaha) siegt auch in Schweden
Mit einem 1-1-2-Ergebnis gewann der britische WM-Leader Max Anstie (Yamaha) den 4. Lauf zur SX2-Supercross-WM im schwedischen Stockholm und ist damit weiterhin auf dem Wege zum Gewinn der SX2-WM.
Supercross-WM
Max Anstie in SchwedenMax Anstie in SchwedenFoto: Yamaha
Max Anstie in Schweden© Yamaha
4. Lauf der SX2 Supercross-WM in Stockholm: Auf der sandigen und tief ausgefahrenen Strecke brannte zunächst der Brasilianer Enzo Lopes (Yamaha) im Qualifying die schnellste Runde in den Boden und gewann danach auch die Superpole. WM-Leader Max Anstie, der im Training stürzte, musste sich mit Platz 2 im Qualifying und Platz 3 in der Superpole begnügen.
Stark-E-Biker Michael Hicks zog den Holeshot zum ersten Rennen. Zunächst übernahm Shane McElrath (Honda) die Führung, doch am Ende setzte sich Max Anstie (Yamaha) durch und gewann mit einem Vorsprung von 1,9 Sekunden vor Shane McElrath (Honda) und Coty Schock (Yamaha). Hicks fiel auf Platz 4 zurück. Polesetter Enzo Lopes stürzte und musste auf Platz 8 Schadensbegrenzung betreiben. Max Anstie gewann den zweiten Lauf mit einem Start-Ziel-Sieg und am Ende mit einem Vorsprung von 4,5 Sekunden vor Lopes und Hicks. McElrath hatte keinen guten Start und musste sich in diesem Rennen mit Platz 6 begnügen.
Anstie zog den Holeshot zum dritten Finale, doch in der ersten Kurve wurde er abgedrängt und fiel sofort wieder auf Platz 4 zurück. Lopes übernahm die Führung und gewann mit einem Vorsprung von 0,9 Sekunden vor Shane McElrath. Anstie wurde in diesem Rennen Dritter und mit einem 1-1-3-Ergebnis Grand-Prix-Sieger. Coty Schock (Yamaha) flog am Ende einer Rhythmussektion heftig über den Lenker ab und musste auf Platz 9 Schadensbegrenzung betreiben.
Vor dem WM-Finale in Südafrika in einer Woche konnte Max Anstie in Schweden seinen Vorsprung von 28 auf 41 Punkte ausbauen. Der Brite ist damit in Sachen WM-Titel so gut wie durch, denn es sind maximal noch 45 Punkte zu vergeben.
  • Ergebnis SX2 Stockholm:
  • 1. Max Anstie (GB), Yamaha, 1-1-3
  • 2. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 8-2-1
  • 3. Shane McElrath (USA), Honda, 2-6-2
  • 4. Michael Hicks (USA), Stark, 4-3-4
  • 5. Coty Schock (USA), Yamaha, 3-4-9
  • 6. Cullin Park (USA), Honda, 5-5-8
  • 7. Robbie Wageman (USA), Yamaha, 9-8-5
  • 8. Maxime Desprey (F), Yamaha, 7-11-6
  • 9. Alex Larwood (AUS), Honda, 10-7-7
  • 10. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 6-9-10
  • WM-Stand nach Runde 4 von 5:
  • 1. Max Anstie (GB), Yamaha, 175
  • 2. Coty Schock (USA), Yamaha, 134, (-41)
  • 3. Shane McElrath (USA), Honda, 131, (-44)
  • 4. Cullin Park (USA), Honda, 115, (-60)
  • 5. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 114, (-61)
  • 6. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 98, (-77)
  • 7. Michael Hicks (USA), Stark, 90, (-85)
  • 8. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 78, (-97)
  • 9. Maxime Desprey (FRA), Yamaha, 69, (-106)
  • 10. Robbie Wageman (USA), Yamaha, 52, (-123)
