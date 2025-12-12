Weiter zum Inhalt
Vorschau, Livestream und Zeitplan WM-Finale in Cape Town
Die Übertragung des Finales zur Supercross-WM 2025 im südafrikanischen Cape Town am Samstag ab 19:30 und endet um 22 Uhr. In der SX1 geht es weiter knapp zu, die SX2-WM ist so gut wie entschieden.
Supercross-WM
Christian Craig, Joey Savatgy und Jason Anderson in Cape TownChristian Craig, Joey Savatgy und Jason Anderson in Cape TownFoto: WSX
Christian Craig, Joey Savatgy und Jason Anderson in Cape Town© WSX
Am Samstag, dem 13. Dezember 2025, findet im DHL Stadium von Cape Town (Südafrika) das Finale zur Supercross-WM 2025 statt. In der SX1 liegen Jason Anderson (Suzuki) und Joey Savatgy (Honda) an der Spitze gleichauf und auch Christian Craig (Honda) hat nur einen Rückstand von einem Punkt. Der Ausgang ist also völlig offen. Ken Roczen, der die Meisterschaft nach dem 3. Lauf vorzeitig beendet hat, tritt wie in Schweden auch in Südafrika nicht an und wird damit nicht in den Kampf an der Spitze eingreifen.
  • WM Stand nach Runde 4 von 5:
  • 1. Jason Anderson (USA), Suzuki, 126
  • 2. Joey Savatgy (USA), Honda, 126, (0)
  • 3. Christian Craig (USA), Honda, 125, (-1)
  • 4. Ken Roczen (D), Suzuki, 122, (-4)
  • 5. Henry Miller (USA), Yamaha, 65, (-61)
  • 6. Austin Politelli (USA), Honda, 62, (-64)
  • 7. Ryan Breece (USA), Honda, 59, (-67)
  • 8. Jordi Tixier (FRA), Team GSM, 53, (-73)
  • 9. Devin Simonson (USA), Yamaha, 46, (-80)
  • 10. Gregory Aranda (FRA), Yamaha, 46, (-80)
In der SX2-Klasse ist der Ausgang der WM so gut wie entschieden. Bei maximal 45 noch zu vergebenden Punkten bringt Max Anstie (Yamaha) einen Vorsprung von 41 Punkten mit, d.h. mit 4 oder mehr Punkten ist er Champion.
  • WM-Stand nach Runde 4 von 5:
  • 1. Max Anstie (GB), Yamaha, 175
  • 2. Coty Schock (USA), Yamaha, 134, (-41)
  • 3. Shane McElrath (USA), Honda, 131, (-44)
  • 4. Cullin Park (USA), Honda, 115, (-60)
  • 5. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 114, (-61)
  • 6. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 98, (-77)
  • 7. Michael Hicks (USA), Stark, 90, (-85)
  • 8. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 78, (-97)
  • 9. Maxime Desprey (FRA), Yamaha, 69, (-106)
  • 10. Robbie Wageman (USA), Yamaha, 52, (-123)
In Sachen Zeitplan weisen die Veranstalter ausdrücklich darauf hin, dass sich dieser noch kurzfristig ändern kann. Die TV-Übertragung über das kostenpflichtige Streaming-Portal recast.tv ist in der Zeit von 19:30 bis 22:00 angekündigt. Wie dieses Portal funktioniert, erfahren Sie in diesem Artikel.
  • Livestreams (Samstag, 13.12.) *)
  • 19:38 - SX2 Sprint 1 (8 Runden)
  • 19:55 - SX1 Sprint 1 (8 Runden)
  • 20:20 - SX2 Sprint 2 (8 Runden)
  • 20:37 - SX1 Sprint 2 (8 Runden)
  • 21:04 - SX2 Main Event (12 Runden)
  • 21:22 - Siegerehrung SX2
  • 21:33 - SX1 Main Event (12 Runden)
  • 21:54 - Siegerehrung SX1
  • *) Angaben ohne Gewähr
