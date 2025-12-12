Vorschau, Livestream und Zeitplan WM-Finale in Cape Town

WM Stand nach Runde 4 von 5: 1. Jason Anderson (USA), Suzuki, 126 2. Joey Savatgy (USA), Honda, 126, (0) 3. Christian Craig (USA), Honda, 125, (-1) 4. Ken Roczen (D), Suzuki, 122, (-4) 5. Henry Miller (USA), Yamaha, 65, (-61) 6. Austin Politelli (USA), Honda, 62, (-64) 7. Ryan Breece (USA), Honda, 59, (-67) 8. Jordi Tixier (FRA), Team GSM, 53, (-73) 9. Devin Simonson (USA), Yamaha, 46, (-80) 10. Gregory Aranda (FRA), Yamaha, 46, (-80) Motocross-EMX250 R.I.P.: 17-jähriger Enzo Badenas stirbt nach Trainingsunfall Supercross-WM SX2-WM: Max Anstie (Yamaha) siegt auch in Schweden WM-Stand nach Runde 4 von 5: 1. Max Anstie (GB), Yamaha, 175 2. Coty Schock (USA), Yamaha, 134, (-41) 3. Shane McElrath (USA), Honda, 131, (-44) 4. Cullin Park (USA), Honda, 115, (-60) 5. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 114, (-61) 6. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 98, (-77) 7. Michael Hicks (USA), Stark, 90, (-85) 8. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 78, (-97) 9. Maxime Desprey (FRA), Yamaha, 69, (-106) 10. Robbie Wageman (USA), Yamaha, 52, (-123) Livestreams (Samstag, 13.12.) *) 19:38 - SX2 Sprint 1 (8 Runden) 19:55 - SX1 Sprint 1 (8 Runden) 20:20 - SX2 Sprint 2 (8 Runden) 20:37 - SX1 Sprint 2 (8 Runden) 21:04 - SX2 Main Event (12 Runden) 21:22 - Siegerehrung SX2 21:33 - SX1 Main Event (12 Runden) 21:54 - Siegerehrung SX1 *) Angaben ohne Gewähr