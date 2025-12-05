Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motocross

  4. /

  5. Supercross-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Vorschau, Livestream und Zeitplan FIM Supercross-WM in Stockholm

Die Übertragung des 4. Laufs zur Supercross-WM 2025 in Stockholm beginnt am Samstag ab 18:30 Uhr. Ohne WM-leader Ken Roczen und Titelverteidiger Eli Tomac werden die Karten in der SX1 neu gemischt.

Thoralf Abgarjan

Von

Supercross-WM

Die FIM Motocross-WM macht Station in Stockholm
Die FIM Motocross-WM macht Station in Stockholm
Foto: WSX
Die FIM Motocross-WM macht Station in Stockholm
© WSX

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Am Samstag, dem 6. Dezember 2025, findet in der Arena von Stockholm der 4. Lauf zur FIM Supercross-WM statt. WM-Leader Ken Roczen (Suzuki) ist nach 3 absolvierten Grands Prix aus der Meisterschaft ausgestiegen. Auch Titelverteidiger Eli Tomac war nur als Wildcardfahrer gesetzt.

Werbung

Werbung

Damit werden nun die Fahrer aus der zweiten Reihe ihre Chance nutzen, allen voran Christian Craig (Honda), der vor einer Woche im australischen Gold Coast einen Laufsieg holte und es mit Rang 2 aufs Podium schaffte. Wenn Craig diese Leistung wiederholen kann, wäre er der Mann der Stunde. In Australien rückte er bereits auf Rang 2 der Tabelle vor. Sein Rückstand beträgt 27 Punkte. Wir werden also am kommenden Wochenende einen neuen WM-Leader sehen.

In der SX2 bleibt Max Anstie (Yamaha) das Maß der Dinge. Er blieb in dieser Saison ungeschlagen und führt die Meisterschaft mit der Idealpunktzahl von 135 Zählern an.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die TV-Übertragung über das kostenpflichtige Streaming-Portal recast.tv ist in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr angekündigt. Wie dieses Portal funktioniert, erfahren Sie in diesem Artikel.

Werbung

Werbung

  • Livestreams (Samstag, 06.12.) *)

  • 18:30 - Start der Live-Berichterstattung

  • 18:38 - SX2 Sprint 1 (8 Runden)

  • 18:55 - SX1 Sprint 1 (8 Runden)

  • 19:20 - SX2 Sprint 2 (8 Runden)

  • 19:37 - SX1 Sprint 2 (8 Runden)

  • 20:04 - SX2 Main Event (12 Runden)

  • 20:22 - Siegerehrung SX2

  • 20:33 - SX1 Main Event (12 Runden)

  • 20:54 - Siegerehrung SX1

  • SX1 WM Stand nach Runde 3 von 5:

  • 1. Ken Roczen (D), Suzuki, 122

  • 2. Christian Craig (USA), Honda, 95, (-27)

  • 3. Joey Savatgy (USA), Honda, 83, (-39)

  • 4. Jason Anderson (USA), Suzuki, 77, (-45)

  • 5. Greg Aranda (F), Yamaha, 46, (-76)

  • 6. Austin Politelli (USA), Honda, 43, (-79)

  • 7. Henry Miller (USA), Yamaha, 40, (-82)

  • 8. Ryan Breece (USA), Honda, 39, (-83)

  • 9. Justin Hill (USA), Kawasaki, 37, (-85)

  • 10. Jordi Tixier (F), Yamaha, 33, (-89)

  • SX2 WM-Stand nach Runde 3 von 5:

  • 1. Max Anstie (GB), Yamaha, 135

  • 2. Coty Schock (USA), Yamaha, 107, (-28)

  • 3. Shane McElrath (USA), Honda, 95, (-40)

  • 4. Cullin Park (USA), Honda, 90, (-45)

  • 5. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 80, (-55)

  • 6. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 77, (-58)

  • 7. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 69, (-66)

  • 8. Michael Hicks (USA), Stark, 57, (-78)

  • 9. Maxime Desprey (F), Yamaha, 50, (-85)

  • *) Angaben ohne Gewähr

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Motocross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien