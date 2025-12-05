Vorschau, Livestream und Zeitplan FIM Supercross-WM in Stockholm

Am Samstag, dem 6. Dezember 2025, findet in der Arena von Stockholm der 4. Lauf zur FIM Supercross-WM statt. WM-Leader Ken Roczen (Suzuki) ist nach 3 absolvierten Grands Prix aus der Meisterschaft ausgestiegen. Auch Titelverteidiger Eli Tomac war nur als Wildcardfahrer gesetzt.

Damit werden nun die Fahrer aus der zweiten Reihe ihre Chance nutzen, allen voran Christian Craig (Honda), der vor einer Woche im australischen Gold Coast einen Laufsieg holte und es mit Rang 2 aufs Podium schaffte. Wenn Craig diese Leistung wiederholen kann, wäre er der Mann der Stunde. In Australien rückte er bereits auf Rang 2 der Tabelle vor. Sein Rückstand beträgt 27 Punkte. Wir werden also am kommenden Wochenende einen neuen WM-Leader sehen.

In der SX2 bleibt Max Anstie (Yamaha) das Maß der Dinge. Er blieb in dieser Saison ungeschlagen und führt die Meisterschaft mit der Idealpunktzahl von 135 Zählern an.

Die TV-Übertragung über das kostenpflichtige Streaming-Portal recast.tv ist in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr angekündigt. Wie dieses Portal funktioniert, erfahren Sie in diesem Artikel .

Livestreams (Samstag, 06.12.) * )

18:30 - Start der Live-Berichterstattung

18:38 - SX2 Sprint 1 (8 Runden)

18:55 - SX1 Sprint 1 (8 Runden)

19:20 - SX2 Sprint 2 (8 Runden)

19:37 - SX1 Sprint 2 (8 Runden)

20:04 - SX2 Main Event (12 Runden)

20:22 - Siegerehrung SX2

20:33 - SX1 Main Event (12 Runden)

20:54 - Siegerehrung SX1

