FIM Supercross-WM akquiriert neuen Seriensponsor

Die FIM Supercross-WM (WSX) hat einen mehrjährigen Sponsorenvertrag mit Monster Energy unterzeichnet. Der Getränkehersteller ist auch in den Bereichen Motocross, US Supercross und weiteren Actionsportarten aktiv.

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Scott McCubbin, Chief Commercial Officer der WSX, erklärt: «Monster Energy ist eine der bekanntesten und einflussreichsten Marken im Supercross. Seit Jahrzehnten trägt es dazu bei, den Sport zu verbessern, indem es Sportler, Teams und Veranstaltungen unterstützt und gleichzeitig eine authentische Verbindung zu Fans auf der ganzen Welt aufbaut. Da die Supercross-WM weiter expandiert und den Sport neuen Märkten und Zielgruppen zugänglich macht, ist die Zusammenarbeit mit Monster Energy eine natürliche Entwicklung. Wir teilen die Verpflichtung, Supercross voranzutreiben, erstklassige Events zu bieten und die Fans auf innovative Weise einzubeziehen. Wir sind stolz, Monster Energy als offiziellen globalen Partner der Meisterschaft begrüßen zu dürfen.»

WM-Kalender noch unvolkständig

Die Supercross-WM 2026 beginnt am 8. August in Calgary (Kanada). Der Kalender ist aber noch immer nicht vollständig. Die 6. Etappe ist weiterhin als 'tba' (to be announced) deklariert.