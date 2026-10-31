Ken Roczen (Suzuki) dominiert AUSX in Auckland (Neuseeland)
Ken Roczen war beim zweiten Lauf der AUSX-Meisterschaft in Auckland (Neuseeland) nicht zu schlagen. Der Suzuki-Pilot gewann alle drei SX1-Finalläufe. Lokalmatador Cole Davies dominierte die SX2.
Vor knapp 18.000 Zuschauern im North Harbour Stadium von Auckland feierte Ken Roczen einen perfekten Rennabend. Der US-Supercross-Champion gewann beim zweiten Lauf der australischen Supercross-Meisterschaft alle drei SX1-Finalläufe und sicherte sich damit souverän den Gesamtsieg.
Schon im Zeittraining hatte der Thüringer mit einer Rundenzeit von 50,246 Sekunden die Bestmarke gesetzt. Nach dem Sieg im zweiten Vorlauf entschied der Suzuki-Pilot auch die Superpole für sich. Seine Zeit von 50,085 Sekunden blieb unerreicht.
Roczen mit perfekter Bilanz
Das Rennen wurde im Triple-Crown-Format ausgetragen. Nach dem ersten Start konnte Roczen einen Sturz gerade noch verhindern, gewann dann alle 3 Finalläufe vor Christian Craig (Honda) und Luke Clout (KTM).
Cole Davies dominiert die SX2
Auch Cole Davies lieferte vor seinem neuseeländischen Heimpublikum eine makellose Vorstellung ab. Der Yamaha-Pilot war im Qualifying der Schnellste und gewann anschließend alle drei SX2-Finalläufe. Cameron McAdoo (Honda) belegte mit drei zweiten Plätzen den zweiten Gesamtrang. Der amtierende australische SX2-Champion Ryder Kingsford (Honda) komplettierte das Podium.
Die AUSX-Meisterschaft wird am 7. November mit den AUSX Open im GMHBA Stadium von Geelong fortgesetzt.
Ergebnis, Auckland SX1
Ken Roczen, (USA), Suzuki
Christian Craig (USA), Honda
Luke Clout (AUS),
Cedric Soubeyras (F), Kawasaki
Aaron Tanti (AUS), Yamaha)
Austin Politelli (F), Honda
Vince Friese (USA), Stark
Ergebnis, Auckland SX2
Cole Davies (NZL), Yamaha
Cameron McAdoo (USA), Honda
Ryder Kingsford (AUS), Honda
Brodie Connolly (AUS), Honda
Max Anstie (GB), Yamaha
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