Samstagsrennen zum Paris Supercross: Der amerikanische Suzuki-Werksfahrer Jason Anderson war im Qualifikations-Training mit einer Rundenzeit von 44,9 Sekunden der Schnellste. Ken Roczen (Suzuki) hatte auf Platz 2 einen Rückstand von 0,224 Sekunden. Zuvor war der Thüringer im freien Training der Schnellste. Roczen durchquerte die tiefen Whoops in der Plenitude Arena (ehemals "La Défense Arena") wie mit dem Lineal gezogen und wirkte von Anfang an überlegen. Paul Haberland (Kawasaki) qualifizierte sich mit 3,4 Sekunden Rückstand zu Andersons Bestzeit auf Platz 13.

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Superpole

Ken Roczen gewann die Superpole, was seine Punktzahl, die nach dem olympischen Prinzip vergeben wurde (Platz = Punkt) gleich einmal um die Maximalpunktzahl von 3 Zählern reduzierte.

Finale 1

Lokalmatador Tom Vialle (Honda) zog den Holeshot zum ersten Lauf, doch schon in der ersten Kurve beging er einen Fehler, sodass Roczen und Anderson die Spitze übernehmen konnten. Anderson blieb über das gesamte Rennen in Schlagdistanz zum führenden Thüringer, der zu Beginn des Rennens ausgerechnet in seiner Paradesektion, den Whoops, kurzzeitig strauchelte. Zum Glück konnte er die heikle Situation gekonnt abfangen. Roczen gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 1,7 Sekunden vor seinem amerikanischen Suzuki-Markenkollegen Jason Anderson. Triumph-Werksfahrer Jordon Smith hatte auf Platz 3 bereits 18,9 Sekunden Rückstand. Maxime Desprey (Yamaha) wurde Vierter. Shimoda, Vialle und Plessinger folgten auf den Plätzen 5, 6 und 7. Paul Haberland wurde Vierzehnter.

Finale 2

Erneut setzte sich der AMA-Supercross-Champion gegen Anderson durch, konnte sich aber erneut nicht absetzen. Roczen blieb fehlerfrei und gewann mit einem Vorsprung von 1,2 Sekunden. Tom Vialle hatte auf Platz 3 einen Rückstand von 21 Sekunden. Es folgten Jordon Smith, Aaron Plessinger und Maxime Desprey. Paul Haberland kam auf Platz 12 ins Ziel.

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Main Event

Im Main Event wurde die Punktzahl verdoppelt. Für den Sieg gab es also 2 Punkte, für Platz 2 4 Punkte usw. Ken Roczen dominierte auch dieses Rennen. Jason Anderson startete diesmal nicht so gut und musste sich im Rennen nach vorne kämpfen. Ken Roczen gewann mit einem Vorsprung von 4,18 Sekunden vor Anderson. Jordon Smith hatte auf Platz 3 bereits 22,7 Sekunden Rückstand. Roczen, Anderson und Smith standen am Ende auf dem Samstagspodium. Paul Haberland beendete das Main Event nach Problemen (vermutlich Sturz) auf Rang 15.

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Roczen siegt mit Idealpunktzahl

Roczen hielt sich damit am Samstag in Paris komplett schadlos. Mit seinen Siegen in den beiden Finals (1+1 Punkte) sowie seinem Triumph im Main Event (2 Punkte) hatte er nach Abzug der 3 Punkte vom Gewinn der Superpole am Ende (1+1+2-3) Punkte = 1 Punkt auf seinem Konto und gewann das Samstagsrennen mit Idealpunktzahl!

Samstagsrennen SX1