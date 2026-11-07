Ken Roczen (Suzuki) gewinnt in Australien überlegen: Drei Läufe, drei Siege

Beim australischen Supercross in Geelong präsentierte sich Ken Roczen in überragender Form. Der Thüringer gewann alle drei Läufe der 450er-Klasse und deklassierte den Rest des Feldes. Roczen wirkte auf der Strecke locker und entspannt und kontrollierte das Geschehen nach Belieben. Auch US-Star Christian Craig konnte sein Tempo nicht mitgehen.

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Roczen selbst zeigte sich nach seinem Dreifacherfolg bestens gelaunt: «Ich hatte wirklich viel Spaß heute. Ich habe mich den ganzen Tag richtig gut gefühlt und hatte eine perfekte Verbindung zu meinem Motorrad und zur Strecke. Manchmal hat man diese Tage, an denen alles genau passt. So war es heute Abend für mich.»

Durchwachsenes Suzuki-Debüt für Justin Barcia

Das Supercross in Geelong war der erste Renneinsatz für das Team HEP Twisted Tea Suzuki als Markenkollege von Ken Roczen. Nach Platz 3 im ersten Lauf sorgte zunächst eine stark rauchende Kupplung für Aufregung im Fahrerlager. Der Rauch löste sogar einen Feueralarm aus. Im zweiten Lauf flog der Amerikaner auf Platz 4 liegend ab. Dabei wurde sein Lenker verbogen und der Airbag ausgelöst. Barcia konnte zum dritten Lauf antreten und belegte Platz 5. In der Tageswertung wurde er Neunter.

Jo Shimoda mit solidem 450er-Debüt

Hinter Roczen und Craig belegte der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda bei seinem 450er-Debüt den dritten Gesamtrang. Shimoda experimentierte mit der Abstimmung seiner Honda. Für den letzten Lauf ließ er Änderungen am Fahrwerk vornehmen, fühlte sich damit allerdings weniger wohl als zuvor. Der Japaner befindet sich weiterhin auf der Suche nach einer optimalen Abstimmung für die 450er-Maschine.

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Cole Davies dominiert die 250er-Klasse

Auch in der 250er-Klasse gab es einen überlegenen Sieger: Star-Racing-Yamaha-Werksfahrer Cole Davies gewann ebenfalls alle drei Läufe und ließ an seiner Dominanz keinen Zweifel aufkommen. Hinter dem Neuseeländer entwickelten sich spannende Positionskämpfe. Lux Turner sicherte sich den zweiten Gesamtrang vor Cameron McAdoo, der im zweiten Lauf auf Platz 3 zurückfiel.

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AUS-X in Geelong