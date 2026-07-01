Ken Roczen (Suzuki) verrät in England seine Pläne für den Rest der Saison

Ken Roczen wurde 2011 der jüngste Motocross-Weltmeister in der Geschichte des Sports und in diesem Jahr schaffte er das Kunststück, mit 32 Jahren der älteste Champion in der Geschichte der AMA-Supercross-Meisterschaften zu werden. Ob der in den USA lebende Deutsche mit amerikanischem Pass nach dem Gewinn des AMA Supercross-Titels im kommenden Jahr seine Karriere fortsetzen wird, ist im Moment noch ungewiss.

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Das Adventure Bike Rider Festival in Alcester Foto: copyright free Das Adventure Bike Rider Festival in Alcester © copyright free

Unerwarteter England-Besuch von Ken Roczen

Ob er in diesem Jahr an Rennen der US Nationals teilnehmen wird, ist nach dem Stand der Dinge eher unwahrscheinlich. Das hat er am vergangenen Wochenende beim Adventure Bike Rider Festival in Alcester (England) bestätigt, wo er plötzlich und unerwartet auf Einladung des Teams Suzuki SR75 auftauchte und offensichtlich eine Menge Spass hatte.

Erstmals mit Courtney gemeinsam auf Tour

Roczens amerikanische Ehefrau Courtney war auch dabei und unternahm zum ersten Mal mit Ken eine gemeinsame Motorrad-Tour. «Ich konnte tatsächlich zum allerersten Mal gemeinsam mit ihr zusammen fahren», meinte Ken. «Ich habe mich so gefreut zu sehen, dass sie Spaß daran hatte und wirklich gefahren ist. Das hat mein Herz zum Lächeln gebracht», kommentierte Ken den gemeinsamen Adventure-Ausflug in England.

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Suzuki-Adventure Bikes auf dem ABR

Gefahren ist Ken in England auf verschiedenen Suzuki-Adventure Bikes, der Suzuki DR-Z4S und Cross-Bikes auf Basis der RM Z450, mit der 'Kickstart Kenny' die US-Supercross-Meisterschaften gewonnen hat. Das Adventure Bike Rider Festival ist eine Art Woodstock für Offroad-Fans: Allein der Spaß am gemeinsamen Hobby steht im Mittelpunkt.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Ken Roczen beim Adventure Bike Rider Festival in Alcester Foto: Suzuki Ken Roczen beim Adventure Bike Rider Festival in Alcester © Suzuki

Pläne für die zweite Jahreshälfte:

«Letzte Woche habe ich erstmals wieder auf dem 450er MX-Bike gesessen und zwei Wochen davor bin ich einmal mit der 250er Zweitaktmaschine gefahren. Das wars auch schon. Nach Salt Lake City [Anm.: Saisonfinale der US Supercross-Meisterschaften] habe ich mir eine Auszeit genommen. Aber trotzdem habe ich viele Dinge unternommen. Wir waren in Kalifornien bei meinem Team und haben dort eine Adventure-Tour in Oakhurst südlich des Yosemite National Parks unternommen. Dann war ich beim Formel-1-Rennen in Kanada und wir haben einige Konzerte besucht. Ich war keine 5 Tage zu Hause.»

Voraussichtlich keine US Nationals in diesem Jahr

Obwohl sich Ken Roczen auf Supercross spezialisiert hat, nahm er in den letzten Jahren an ausgewählten Rennen der AMA Pro Motocross-Serie (US Nationals) teil, um vor den Playoffs wieder in den Rennrhythmus zu kommen. «Nach dem Stand der Dinge werde ich das in diesem Jahr nicht tun, denn ich werde mir dann am Ende doch wieder Druck machen. Ich will dort auch nicht auftauchen und untergehen», erklärte der Thüringer. «Für Motocross muss man sich anders vorbereiten als für Supercross. Wenn ich jetzt auf eine Motocross-Strecke komme, fühle ich mich eher langsam. Natürlich kommt das Gefühl auch schnell wieder zurück, aber selbst wenn ich nur ein Rennen fahre, will ich mich gut vorbereiten, um einigermaßen gut abzuschneiden. Aber es ist schon möglich, dass ich es mir doch noch anders überlege. Ich weiss es noch noch nicht genau.»

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Feststehende Termine

Die SMX-Playoffs finden am 12. September in Columbus (Ohio), am 19. September in Los Angeles (Kalifornien) und am 26. September 2026 in Ridgedale (Missouri), an denen Ken Roczen nach dem Stand der Dinge teilnehmen will. Fix ist Ken Roczens Teilnahme an den AUSX in Geelong (Australien) am 7. November sowie am Paris Supercross (21.-22. November). Ob Ken Roczen am 4. Oktober am Motocross der Nationen in Ernée für die deutsche Mannschaft starten wird, ist zur Zeit noch ungewiss. Gewiss ist aber, dass sich nicht nur die deutschen Fans über seine Teilnahme in Ernée freuen würden, allein um mit ihm gemeinsam seinen historischen Erfolg zu feiern.

Die Karriere von Ken Roczen auf einen Blick: