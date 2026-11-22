Überzeugendes Supercross-Debüt: Sacha Coenen (KTM) ist 'Prinz von Paris'
Mit Siegen in allen SX2-Sonntagsrennen sicherte sich Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen den Prinzentitel beim Supercross Paris vor Cole Thompson und Jules Pietre (beide Yamaha).
Nach einem etwas durchwachsenen Auftakt ins Wochenende konnte der belgische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen am Sonntag zeigen, dass er extrem schnell lernt und bereits ein ausgezeichneter Supercross-Fahrer ist. Zur Erinnerung: Am Samstag war Sacha im Training abgeflogen und beendete den Tag auf Platz 4. Für die Sonntagsrennen wurden die Whoops zwar etwas entschärft, doch das war nicht der einzige Grund für Coenens Erfolg. Er startete gut, beging kaum Fehler und blieb bis zum Ende konzentriert und schnell. Außerdem gewann er die Superpole.
Lauf 1: Start-Ziel-Sieg für Coenen
Sacha Coenen gewann den ersten Lauf am Sonntag mit einem Start-Ziel-Sieg vor Izaih Clark (Honda) und Samstags-Sieger Jesson Turner (Yamaha).
Lauf 2: Coenen überzeugte erneut
Sacha Coenen konnte im zweiten Rennen erneut überzeugen und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 5,4 Sekunden vor dem Franzosen Jules Pietre (Yamaha) und Jesson Turner.
Coenen gewinnt auch Main Event
Mit seinem Sieg im SX2-Main-Event sicherte sich Sacha Coenen die Gesamtwertung und holte sich damit den Titel 'Prinz von Paris'. Cole Thompson hatte auf Platz 2 einen Rückstand von 2,9 Sekunden, Henry Miller (Kawasaki) wurde mit 4,6 Sekunden Rückstand Dritter. Mit seinem Sieg empfahl sich Sacha Coenen für die im Januar beginnenden US-Supercross-Meisterschaften.
Stefan Ekerold auf Platz 18
Stefan Ekerold beendete die Sonntagsrennen auf den Plätzen 17, 18 und 17 und die Gesamtwertung auf Platz 18.
SX2, Prince of Paris
Sacha Coenen (B), KTM, 20 Punkte
Cole Thompson (CAN), Yamaha, 28 Punkte (+8)
Jules Pietre (F), Yamaha, 36 Punkte (+16)
Jesson Turner (CAN), Yamaha, 36 Punkte (+16)
Mitchell Harrison (USA), Kawasaki, 39 Punkte (+19)
Henry Miller (USA), Kawasaki, 42 Punkte (+22)
Michael Hicks (USA), Stark Future, 55 Punkte (+35)
Julien Lebeau (F), GASGAS, 83 Punkte (+63)
Mickael Lamarque (F), KTM, 84 Punkte (+64)
Saad Soulimani (F), TM, 94 Punkte (+74)
Kilann Poll (F), KTM, 96 Punkte (+76)
Yannis Lopez (F), Stark Future, 105 Punkte (+85)
Maho Simo (F), Kawasaki, 108 Punkte (+88)
Killian Vincent (F), Kawasaki, 120 Punkte (+100)
Hugo Manzato (F), Husqvarna, 123 Punkte (+103)
Clément Briatte (F), KTM, 126 Punkte (+106)
Hamden Hudson (USA), Triumph, 126 Punkte (+106)
Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 142 Punkte (+122)
Izaih Clark (USA), Honda, 37 Punkte (+17)
Liam Bruneau (F), KTM, 90 Punkte (+70)
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