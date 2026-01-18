Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Motocross
  4. /
  5. Supercross
  6. /
  7. News
Werbung
Jorge Prado (Red Bull KTM): «Wichtige Erfahrung, aber bitte nicht nochmal»
Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado erwischte keinen optimalen Start ins Finale von San Diego und wurde im Verkehr des Mittelfeldes aufgehalten. Platz 13 und neue Erfahrungen waren die Bilanz.
Supercross
Jorge Prado haderte mit seinem Wochenende in San DiegoJorge Prado haderte mit seinem Wochenende in San DiegoFoto: Align Media
Jorge Prado haderte mit seinem Wochenende in San Diego© Align Media
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado beendete das Qualifying auf Rang 2 hinter seinem Teamkollegen Eli Tomac. Im ersten Vorlauf zog er den Holeshot und beendete das Rennen auf Platz 2 hinter Chase Sexton (Kawasaki). Bis zu diesem Zeitpunkt lief also alles nach Plan. Ins Finale startete er direkt neben Sexton, der aber zu früh startete und das Gate rammte. «Ich denke, dadurch habe ich etwas den Fokus verloren», erinnert sich Prado, der nach dem Start im Verkehr des Mittelfelds agierte und in zahlreiche Zweikämpfe verwickelt wurde.
Werbung
Werbung
Stress im Feld «Es ist etwas anderes, frei an der Spitze fahren zu können, wie ich letzte Woche, oder im Pulk zu stecken und nicht frei fahren zu können. Viele Fahrer verkrampfen, wenn sie ein Rennen anführen. Bei mir ist es aber genau umgekehrt: Ich kann frei und locker fahren, wenn ich das Rennen anführe. Für mich ist es sehr stressig, im Verkehr zu stecken, zumal ich nicht so viel Erfahrung im Supercross-Bereich habe. Ich hoffe allerdings, dass ich diese Erfahrung nicht allzu oft machen muss.»
Jorge Prado in San DiegoJorge Prado in San DiegoFoto: Align Media
Jorge Prado in San Diego© Align Media
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
San Diego war eine wertvolle Lektion «Es war aber trotzdem eine wichtige Lektion für mich. Wenn mir so etwas nochmal passiert, werde ich vielleicht nicht so stark verkrampfen und lockerer fahren. Für mich ist das alles noch ein Lernprozess.»
Werbung
Werbung
Am Ende positiv «Ich sehe den Ausgang des Rennens trotz des 13. Platzes eher positiv, denn ich habe mein Bestes gegeben und wichtige Erfahrungen mitnehmen können. Ich bin im Finale sicher nicht perfekt gefahren, aber ich sehe auch die Fortschritte. Das Podium vor einer Woche hat natürlich Erwartungen geweckt, aber ich habe immer gesagt, dass wir die Füße auf dem Boden behalten müssen. Dieses Rennen ist nicht das Ende der Welt und wir werden weitermachen und nicht aufhören.»
450 Ergebnis San Diego:
  1. Eli Tomac (USA), KTM
  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda
  3. Ken Roczen (D), Suzuki
  4. Chase Sexton (USA), Kawasaki
  5. Joey Savatgy (USA), Honda
  6. Justin Cooper (USA), Yamaha
  7. Aaron Plessinger (USA), KTM
  8. Cooper Webb (USA), Yamaha
  9. Dylan Ferrandis (F), Ducati
  10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna
  11. Jason Anderson (USA), Suzuki
  12. RJ Hampshire (USA), Husqvarna
  13. Jorge Prado (E), KTM
  14. Justin Hill (USA), KTM
  15. Christian Craig (USA), Honda
Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:
  • Eli Tomac (USA), KTM, 50
  • Ken Roczen (D), Suzuki, 42, (-8)
  • Hunter Lawrence (AUS), Honda, 40, (-10)
  • Chase Sexton (USA), Kawasaki, 32 (-18)
  • Justin Cooper (USA), Yamaha, 32, (-18)
  • Cooper Webb (USA), Yamaha, 29, (-21)
  • Jason Anderson (USA), Suzuki, 28, (-22)
  • Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-23)
  • Jorge Prado (E), KTM, 26, (-24)
  • Joey Savatgy (USA), Honda, 26, (-24)
  • Dylan Ferrandis (F), Ducati, 26, (-24)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Supercross
Motocross NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM