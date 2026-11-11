Supercross Paris: Livestream, Teilnehmerliste und Hintergrundinformationen
Das Supercross Paris am 21.-22. November in der La Défense Arena wirft seine Schatten voraus. US Supercross-Champion Ken Roczen geht als Favorit ins Rennen. MXGP-TV überträgt alle Rennen live.
Ursprünglich wollten die belgischen Coenen-Brüder am Supercross Paris teilnehmen, das am Wochenende 21.-22. November in der La Défense Arena ausgetragen wird. Nachdem sich Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen einer
Malcolm Stewart wurde 2025 'King of Paris', doch der Titelverteidiger wird wegen des Teamwechsels von Husqvarna zum Kawasaki-Werksteam in diesem Jahr nicht antreten. Deshalb wurde Triumph-Werksfahrer Jordon Smith als Ersatzfahrer engagiert.
US Supercross-Champion Ken Roczen am Start
US Supercross-Champion Ken Roczen zeigte bei den letzten Rennen der AUS-X, dass er zur Zeit topfit ist. Zwar erwartet ihn in Paris eine deutlich stärkere Konkurrenz als in Australien, aber zweifellos gehört der Thüringer zu den Top-Favoriten für das Paris Supercross. Für Aaron Plessinger wird es sein erster Einsatz als Triumph-Werksfahrer sein. Mit dabei ist übrigens auch Paul Haberland aus Erfurt.
Livestream von MXGP-TV
Auch in diesem Jahr wird
Teilnehmer SX1 (Stand 11.11.2027):
#7 Aaron Plessinger (USA), Triumph
#16 Tom Vialle (F), Honda HRC
#21 Jason Anderson (USA), Suzuki
#30 Jo Shimoda (J), Honda
#31 Jordon Smith (USA), Triumph
#45 Hayden Melross (AUS), Yamaha
#49 Tom Guyon (F), Triumph
#72 Lucas Imbert (F), Honda
#85 Cédric Soubeyras (F), Honda
#94 Ken Roczen (D), Suzuki
#141 Maxime Desprey (F), Yamaha
#225 Charles Lefrancois (F), Suzuki
#384 Lorenzo Camporese (I), Fantic
#491 Paul Haberland (D), Honda
#831 Brice Maylin (F), Yamaha
#911 Jordi Tixier (F), Yamaha
SX2
#11 Calvin Fonvieille (F), KTM
#16 Cole Thompson (CDN), Yamaha
#22 Mickaël Lamarque (F), KTM
#27 Hugo Manzato (F), Husqvarna
#29 Henry Miller (USA), Kawasaki
#41 Mitchell Harrison (USA), Kawasaki
#64 Sacha Coenen (B), KTM
#66 Yannis Lopez (F), Stark Future
#86 Isaih Clark (USA), Honda
#172 Mathys Boisramé (F), KTM
#188 Hamden Hudson (USA), Triumph
#259 Julien Lebeau (F), GASGAS
#301 Liam Bruneau (F), KTM
#335 Enzo Polias (F), Husqvarna
#389 Jules Pietre (F), Yamaha
#460 Michael Hicks (USA), Stark Future
#589 Kiliann Poll (F), KTM
#606 Killian Vincent (F), Kawasaki
#744 Saad Soulimani (MAR), TM
#851 Clément Briatte (F), KTM
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