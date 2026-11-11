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Supercross Paris: Livestream, Teilnehmerliste und Hintergrundinformationen

Das Supercross Paris am 21.-22. November in der La Défense Arena wirft seine Schatten voraus. US Supercross-Champion Ken Roczen geht als Favorit ins Rennen. MXGP-TV überträgt alle Rennen live.

Supercross

Das Supercross Paris ist das hochkarätigste Supercross-Rennen in Europa
Das Supercross Paris ist das hochkarätigste Supercross-Rennen in Europa
Foto: SX Paris
Das Supercross Paris ist das hochkarätigste Supercross-Rennen in Europa
© SX Paris

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Ursprünglich wollten die belgischen Coenen-Brüder am Supercross Paris teilnehmen, das am Wochenende 21.-22. November in der La Défense Arena ausgetragen wird. Nachdem sich Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen einer Operation unterziehen musste, wurde Jason Anderson (Suzuki) nachnominiert. Sacha Coenen wird in der SX2 an den Start gehen.

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Malcolm Stewart wurde 2025 'King of Paris', doch der Titelverteidiger wird wegen des Teamwechsels von Husqvarna zum Kawasaki-Werksteam in diesem Jahr nicht antreten. Deshalb wurde Triumph-Werksfahrer Jordon Smith als Ersatzfahrer engagiert.

US Supercross-Champion Ken Roczen am Start

US Supercross-Champion Ken Roczen zeigte bei den letzten Rennen der AUS-X, dass er zur Zeit topfit ist. Zwar erwartet ihn in Paris eine deutlich stärkere Konkurrenz als in Australien, aber zweifellos gehört der Thüringer zu den Top-Favoriten für das Paris Supercross. Für Aaron Plessinger wird es sein erster Einsatz als Triumph-Werksfahrer sein. Mit dabei ist übrigens auch Paul Haberland aus Erfurt.

Im Artikel erwähnt

Livestream von MXGP-TV

Auch in diesem Jahr wird MXGP-TV.com mit Moderator Paul Malin die Rennen am Samstag und Sonntag live übertragen. Am Samstag beginnt der Livestream ab 19 Uhr, am Sonntag ab 14 Uhr. Der Wochenend-Zugangs-Pass wird für 24,99€ angeboten.

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Teilnehmer SX1 (Stand 11.11.2027):

#7 Aaron Plessinger (USA), Triumph

#16 Tom Vialle (F), Honda HRC

#21 Jason Anderson (USA), Suzuki

#30 Jo Shimoda (J), Honda

#31 Jordon Smith (USA), Triumph

#45 Hayden Melross (AUS), Yamaha

#49 Tom Guyon (F), Triumph

#72 Lucas Imbert (F), Honda

#85 Cédric Soubeyras (F), Honda

#94 Ken Roczen (D), Suzuki

#141 Maxime Desprey (F), Yamaha

#225 Charles Lefrancois (F), Suzuki

#384 Lorenzo Camporese (I), Fantic

#491 Paul Haberland (D), Honda

#831 Brice Maylin (F), Yamaha

#911 Jordi Tixier (F), Yamaha

SX2

#11 Calvin Fonvieille (F), KTM

#16 Cole Thompson (CDN), Yamaha

#22 Mickaël Lamarque (F), KTM

#27 Hugo Manzato (F), Husqvarna

#29 Henry Miller (USA), Kawasaki

#41 Mitchell Harrison (USA), Kawasaki

#64 Sacha Coenen (B), KTM

#66 Yannis Lopez (F), Stark Future

#86 Isaih Clark (USA), Honda

#172 Mathys Boisramé (F), KTM

#188 Hamden Hudson (USA), Triumph

#259 Julien Lebeau (F), GASGAS

#301 Liam Bruneau (F), KTM

#335 Enzo Polias (F), Husqvarna

#389 Jules Pietre (F), Yamaha

#460 Michael Hicks (USA), Stark Future

#589 Kiliann Poll (F), KTM

#606 Killian Vincent (F), Kawasaki

#744 Saad Soulimani (MAR), TM

#851 Clément Briatte (F), KTM

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