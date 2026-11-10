«Supercross-Azubi» Noah Ludwig war in Stuttgart bester Deutscher

Es war schon eine kleine Sensation, als Noah Ludwig bei seinem ersten Supercross im November 2025 in Stuttgart am Freitagabend als Dritter aufs Podest raste. Ein Jahr später wiederholte der Supercross-Azubi im zweiten Lehrjahr genau dieses Kunststück und sorgte damit für das beste deutsche Resultat bei der 42. Ausgabe des Stuttgarter Kult-Events. In der «Nacht der Revanche» zeigte der 22-jährige Ascherslebener im Finale einen weiteren Holeshot, wurde aber nach einer halben Runde vom Schweizer Cyril Elsener abgeräumt. Es fällt schwer, in diese Szene einen Blockpass hinein zu interpretieren. Vom Ende des Feldes und mit noch einmal schnellen Runden drang der Sachsen-Anhalter noch bis auf Rang 7 nach vorn. In der Prinzenwertung, gleichbedeutend dem Cup-Stand, ist er aktuell Vierter und damit bester Deutscher.

Werbung

Werbung

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com bestätigte Ludwig zunächst, dass es logischerweise sein Ziel war, wieder aufs Podium zu fahren. Allerdings hatte er am Freitag nach den ersten freien Trainings sowie dem Zeittraining leichte Bedenken. «Da lief es noch gar nicht so gut für mich. Da habe ich gedacht: Vielleicht soll es dieses Jahr nicht sein. Aber ab dem Abendprogramm lief es dann echt gut. Ich habe versucht, wieder alles zu geben, und am Ende wurde das wieder mit einem Podium belohnt.»

Das nimmt er sich nun, wenig überraschend, auch für Dortmund Mitte Januar 2027 vor. Dazu merkte er an: «Dortmund ist noch einmal ein Stück weit größer als Stuttgart. Ich werde natürlich wieder alles geben und denke dass, wenn ich wieder gute Starts habe und auf dem Motorrad sitzen bleibe, das wieder klappen könnte. Ich weiß aber auch, dass beim Supercross auf engem Raum viel schneller was passieren kann.»

Hilfreich waren wieder seine von ihm drinnen wie draußen gewohnt guten Starts. Eine Erklärung dafür hatte er selbst nur bedingt. «Klar, die Starts haben mir an diesem Wochenende wieder sehr geholfen, aber ich weiß echt nicht, warum das bei mir so ist. Vielleicht habe ich einfach nur eine gute Reaktion, vielleicht ist es auch das gute Material, das ich habe. Jedenfalls habe ich dafür keinen besonderen Trick. Ich habe das einfach irgendwie drin, und ich hoffe das bleibt auch so.»

Werbung

Werbung

Da es immer etwas zu verbessern gibt, stellte sich die Frage, wie er einem ähnlichen Schlamassel wie am Samstag zukünftig gegebenenfalls aus dem Weg gehen könnte? «Natürlich war das ein sehr harter Blockpass. Vielleicht muss ich in einer ähnlichen Situation die Tür nicht so weit offen lassen und speziell in der Anfangsphase die Linien zumachen, damit keiner so eine Attacke setzen kann. Natürlich weiß ich das auch, aber beim Rennen ist man manchmal in einem Tunnel.»

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

Zum Thema Verbesserungen war bei Noah Ludwig im Vergleich mit dem letzten Jahr offensichtlich, dass er das Waschbrett viel besser fuhr. Seine Erklärung dazu lautete: «Ja, das würde ich auch sagen. Es ist natürlich immer noch Luft nach oben, aber für mich war es auf jeden Fall eine deutliche Steigerung. Wir haben gegenüber letztem Jahr etwas am Fahrwerk verändert und ich habe gemerkt, dass man nicht so viel Angst haben darf. Letztes Jahr war das bei mir noch mit etwas Angst verbunden. Aber es wird besser und besser.»