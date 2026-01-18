Ken Roczen (Suzuki/Platz 3) über San Diego: «Es waren spannende Rennen»
Mit seinem dritten Platz beim zweiten Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in San Diego sicherte Ken Roczen seinen zweiten Platz in der Meisterschaft ab und äußerte sich über seine Suzuki zufrieden.
Nach Platz 3 im Zeittraining und seinem Vorlaufsieg begann der Tag in San Diego für Ken Roczen (Suzuki) vielversprechend, zumal er den Vorlauf gegen den späteren Sieger Eli Tomac (KTM) gewonnen hatte.
Im Finalrennen hatte Roczen zunächst die Führung übernommen, war dann Zweiter hinter Hunter Lawrence (Honda) und führte das Rennen ab der 10. Runde wieder an. In einem Finale, in dem es zahlreiche Führungswechsel gab, setzte sich am Ende Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac durch. Roczen wurde am Ende Dritter hinter Tomac und Lawrence, verteidigte aber damit seinen zweiten Rang in der Meisterschaft.
Spannende Zweikämpfe
«Zwischen mir und Eli ging es ein paar Mal hin und her», erinnert sich der Thüringer nach dem Rennen. «Die Meisterschaft geht über 17 Runden und alles kann sich sehr schnell wieder ändern. Wir stehen hier wieder auf dem Podium. Im Rennen hatte ich einige heikle Momente und nach der Hälfte des Rennens war ich eigentlich nicht so gut, wie ich sein wollte. Natürlich wollen wir jedes Rennen gewinnen, aber wir können uns über unsere momentane Situation auch nicht beklagen. Es gab in diesem Rennen viele und gute Zweikämpfe, die den Race-IQ verbessern. Ich werde natürlich versuchen, den einen oder anderen Sieg einzufahren.»
Die Suzuki geht gut
Zufrieden zeigte sich Roczen mit seiner Suzuki, die auch in San Diego wieder perfekt abgestimmt wirkte. «Mein Motorrad hat wieder super gut funktioniert.»
Eli Tomac (USA), KTM
Hunter Lawrence (AUS), Honda
Ken Roczen (D), Suzuki
Chase Sexton (USA), Kawasaki
Joey Savatgy (USA), Honda
Justin Cooper (USA), Yamaha
Aaron Plessinger (USA), KTM
Cooper Webb (USA), Yamaha
Dylan Ferrandis (F), Ducati
Malcolm Stewart (USA), Husqvarna
Jason Anderson (USA), Suzuki
RJ Hampshire (USA), Husqvarna
Jorge Prado (E), KTM
Justin Hill (USA), KTM
Christian Craig (USA), Honda
Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:
Eli Tomac (USA), KTM, 50
Ken Roczen (D), Suzuki, 42, (-8)
Hunter Lawrence (AUS), Honda, 40, (-10)
Chase Sexton (USA), Kawasaki, 32 (-18)
Justin Cooper (USA), Yamaha, 32, (-18)
Cooper Webb (USA), Yamaha, 29, (-21)
Jason Anderson (USA), Suzuki, 28, (-22)
Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-23)
Jorge Prado (E), KTM, 26, (-24)
Joey Savatgy (USA), Honda, 26, (-24)
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 26, (-24)
