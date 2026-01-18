Ken Roczen (Suzuki/Platz 3) über San Diego: «Es waren spannende Rennen»

Im Finalrennen hatte Roczen zunächst die Führung übernommen, war dann Zweiter hinter Hunter Lawrence (Honda) und führte das Rennen ab der 10. Runde wieder an. In einem Finale, in dem es zahlreiche Führungswechsel gab, setzte sich am Ende Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac durch. Roczen wurde am Ende Dritter hinter Tomac und Lawrence, verteidigte aber damit seinen zweiten Rang in der Meisterschaft.

«Zwischen mir und Eli ging es ein paar Mal hin und her», erinnert sich der Thüringer nach dem Rennen. «Die Meisterschaft geht über 17 Runden und alles kann sich sehr schnell wieder ändern. Wir stehen hier wieder auf dem Podium. Im Rennen hatte ich einige heikle Momente und nach der Hälfte des Rennens war ich eigentlich nicht so gut, wie ich sein wollte. Natürlich wollen wir jedes Rennen gewinnen, aber wir können uns über unsere momentane Situation auch nicht beklagen. Es gab in diesem Rennen viele und gute Zweikämpfe, die den Race-IQ verbessern. Ich werde natürlich versuchen, den einen oder anderen Sieg einzufahren.»