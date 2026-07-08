WSX präsentiert offizielle Teams: Zwei deutsche Fahrer in der SX2 dabei.

Die FIM Supercross-WM beginnt am 8. August in Kanada. Teams und Fahrer wurden jetzt bekanntgegeben. Neben den festen Teilnehmern innerhalb der Teams werden einige Wildcardpiloten (wie zum Beispiel Tom Vialle) an ausgewählten Rennen teilnehmen.

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Cooper Webb ist Top-Favorit

Superstars wie Eli Tomac oder Haiden Deegan konnten in der Vergangenheit nur für vereinzelte Wildcardeinsätze gewonnen werden. Der größte Coup dieses Jahres ist Teilnahme von Cooper Webb. Der fünfmalige Supercross-Champion (3x450 und 2x250) wird für das Team Rick Ware Racing Yamaha die gesamte Serie bestreiten und ist damit Top-Favorit. Auch Titelverteidiger Jason Anderson ist wieder mit dabei und mit Joey Savatgy, Colt Nichols, Christian Craig und Justin Hill haben sich weitere starke Amerikaner angemeldet. Supercross-Champion Ken Roczen wird nicht an der WSX-Serie teilnehmen. In der SX2 dürfte der britische Titelverteidiger Max Anstie zum engeren Favoritenkreis gehören.

Gleich zwei deutsche Piloten in der SX2 am Start

Nico Koch, der ja bereits in den USA Supercross-Erfahrungen sammeln konnte, wird für das Team '595 Racing' in der SX2-Klasse an den Start gehen. Brian Hsu wird mit dem Stark Elektrobike an der WSX-Serie teilnehmen.

WSX Teams 2026 (Stand 8.7.2026):

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Pipes Motorsports Group

Jason Anderson (USA) – SX1 Colt Nichols (USA) – SX1 Crockett Myers (USA) – SX2 Kyle Peters (USA) – SX2

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen

Quad Lock Honda

Joey Savatgy (USA) – SX1 Christian Craig (USA) – SX1 Shane McElrath (USA) – SX2 TBC – SX2

MotoConcepts Rennsport

Austin Politelli (USA) – SX1 Enzo Lopes (BRA) – SX1; Mike Alessi (USA), GP von Kanada Ryan Breece (USA) – SX2 Robbie Wageman (USA) – SX2

Venum Bud Racing Kawasaki

Mitchell Harrison (USA) – SX1 Luke Clout (AUS) – SX1 Henry Miller (USA) – SX2 Jake Cannon (AUS) – SX2

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Rick Ware Racing

Cooper Webb (USA) – SX1 Justin Hill (USA) – SX1 Devin Simonson (USA) – SX2 Max Anstie (GB) – SX2

Team GSM

Maxime Desprey (F) – SX1 Jordi Tixier (F) – SX1 Cole Thompson (CDN) – SX2 Calvin Fonvieille (F) – SX2

Stark

Vince Friese (USA) – SX1 Jorge Zaragoza (E) – SX1 Michael Hicks (USA) – SX2 Brian Hsu (D) – SX2

595 Racing

Greg Aranda (F) – SX1 Kevin Moranz (USA) – SX1 Hector Assunção (BRA) – SX2 Nico Koch (D) – SX2

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Wildcards