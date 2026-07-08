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WSX präsentiert offizielle Teams: Zwei deutsche Fahrer in der SX2 dabei.

Die FIM Supercross-WM (WSX) beginnt am 8. August mit einem starken Fahreraufgebot. In diesem Jahr konnte der fünffache US Supercross-Champion Cooper Webb für die Serie gewonnen werden.

Supercross

In der FIM Supercross-WM starten in diesem Jahr einige starke Amerikaner
In der FIM Supercross-WM starten in diesem Jahr einige starke Amerikaner
Foto: copyright free
In der FIM Supercross-WM starten in diesem Jahr einige starke Amerikaner
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Im Artikel erwähnt

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Die FIM Supercross-WM beginnt am 8. August in Kanada. Teams und Fahrer wurden jetzt bekanntgegeben. Neben den festen Teilnehmern innerhalb der Teams werden einige Wildcardpiloten (wie zum Beispiel Tom Vialle) an ausgewählten Rennen teilnehmen.

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Cooper Webb ist Top-Favorit

Superstars wie Eli Tomac oder Haiden Deegan konnten in der Vergangenheit nur für vereinzelte Wildcardeinsätze gewonnen werden. Der größte Coup dieses Jahres ist Teilnahme von Cooper Webb. Der fünfmalige Supercross-Champion (3x450 und 2x250) wird für das Team Rick Ware Racing Yamaha die gesamte Serie bestreiten und ist damit Top-Favorit. Auch Titelverteidiger Jason Anderson ist wieder mit dabei und mit Joey Savatgy, Colt Nichols, Christian Craig und Justin Hill haben sich weitere starke Amerikaner angemeldet. Supercross-Champion Ken Roczen wird nicht an der WSX-Serie teilnehmen. In der SX2 dürfte der britische Titelverteidiger Max Anstie zum engeren Favoritenkreis gehören.

Gleich zwei deutsche Piloten in der SX2 am Start

Nico Koch, der ja bereits in den USA Supercross-Erfahrungen sammeln konnte, wird für das Team '595 Racing' in der SX2-Klasse an den Start gehen. Brian Hsu wird mit dem Stark Elektrobike an der WSX-Serie teilnehmen.

Im Artikel erwähnt

WSX Teams 2026 (Stand 8.7.2026):

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Pipes Motorsports Group

Jason Anderson (USA) – SX1

Colt Nichols (USA) – SX1

Crockett Myers (USA) – SX2

Kyle Peters (USA) – SX2

Quad Lock Honda

Joey Savatgy (USA) – SX1

Christian Craig (USA) – SX1

Shane McElrath (USA) – SX2

TBC – SX2

MotoConcepts Rennsport

Austin Politelli (USA) – SX1

Enzo Lopes (BRA) – SX1; Mike Alessi (USA), GP von Kanada

Ryan Breece (USA) – SX2

Robbie Wageman (USA) – SX2

Venum Bud Racing Kawasaki

Mitchell Harrison (USA) – SX1

Luke Clout (AUS) – SX1

Henry Miller (USA) – SX2

Jake Cannon (AUS) – SX2

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Rick Ware Racing

Cooper Webb (USA) – SX1

Justin Hill (USA) – SX1

Devin Simonson (USA) – SX2

Max Anstie (GB) – SX2

Team GSM

Maxime Desprey (F) – SX1

Jordi Tixier (F) – SX1

Cole Thompson (CDN) – SX2

Calvin Fonvieille (F) – SX2

Stark

Vince Friese (USA) – SX1

Jorge Zaragoza (E) – SX1

Michael Hicks (USA) – SX2

Brian Hsu (D) – SX2

595 Racing

Greg Aranda (F) – SX1

Kevin Moranz (USA) – SX1

Hector Assunção (BRA) – SX2

Nico Koch (D) – SX2

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Wildcards

Tom Vialle (F) – SX2 – British GP

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