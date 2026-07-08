WSX präsentiert offizielle Teams: Zwei deutsche Fahrer in der SX2 dabei.
Die FIM Supercross-WM (WSX) beginnt am 8. August mit einem starken Fahreraufgebot. In diesem Jahr konnte der fünffache US Supercross-Champion Cooper Webb für die Serie gewonnen werden.
Die FIM Supercross-WM beginnt am 8. August in Kanada. Teams und Fahrer wurden jetzt bekanntgegeben. Neben den festen Teilnehmern innerhalb der Teams werden einige Wildcardpiloten (wie zum Beispiel Tom Vialle) an ausgewählten Rennen teilnehmen.
Cooper Webb ist Top-Favorit
Superstars wie Eli Tomac oder Haiden Deegan konnten in der Vergangenheit nur für vereinzelte Wildcardeinsätze gewonnen werden. Der größte Coup dieses Jahres ist Teilnahme von Cooper Webb. Der fünfmalige Supercross-Champion (3x450 und 2x250) wird für das Team Rick Ware Racing Yamaha die gesamte Serie bestreiten und ist damit Top-Favorit. Auch Titelverteidiger Jason Anderson ist wieder mit dabei und mit Joey Savatgy, Colt Nichols, Christian Craig und Justin Hill haben sich weitere starke Amerikaner angemeldet. Supercross-Champion Ken Roczen wird nicht an der WSX-Serie teilnehmen. In der SX2 dürfte der britische Titelverteidiger Max Anstie zum engeren Favoritenkreis gehören.
Gleich zwei deutsche Piloten in der SX2 am Start
Nico Koch, der ja bereits in den USA Supercross-Erfahrungen sammeln konnte, wird für das Team '595 Racing' in der SX2-Klasse an den Start gehen. Brian Hsu wird mit dem Stark Elektrobike an der WSX-Serie teilnehmen.
WSX Teams 2026 (Stand 8.7.2026):
Pipes Motorsports Group
Jason Anderson (USA) – SX1
Colt Nichols (USA) – SX1
Crockett Myers (USA) – SX2
Kyle Peters (USA) – SX2
Quad Lock Honda
Joey Savatgy (USA) – SX1
Christian Craig (USA) – SX1
Shane McElrath (USA) – SX2
TBC – SX2
MotoConcepts Rennsport
Austin Politelli (USA) – SX1
Enzo Lopes (BRA) – SX1; Mike Alessi (USA), GP von Kanada
Ryan Breece (USA) – SX2
Robbie Wageman (USA) – SX2
Venum Bud Racing Kawasaki
Mitchell Harrison (USA) – SX1
Luke Clout (AUS) – SX1
Henry Miller (USA) – SX2
Jake Cannon (AUS) – SX2
Rick Ware Racing
Cooper Webb (USA) – SX1
Justin Hill (USA) – SX1
Devin Simonson (USA) – SX2
Max Anstie (GB) – SX2
Team GSM
Maxime Desprey (F) – SX1
Jordi Tixier (F) – SX1
Cole Thompson (CDN) – SX2
Calvin Fonvieille (F) – SX2
Stark
Vince Friese (USA) – SX1
Jorge Zaragoza (E) – SX1
Michael Hicks (USA) – SX2
Brian Hsu (D) – SX2
595 Racing
Greg Aranda (F) – SX1
Kevin Moranz (USA) – SX1
Hector Assunção (BRA) – SX2
Nico Koch (D) – SX2
Wildcards
Tom Vialle (F) – SX2 – British GP
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