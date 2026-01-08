Supermoto: Marc-Reiner Schmidt verliert WM-Titel wegen Kokain-Doping

Marc-Reiner Schmidt (TM) gewann 2025 den fünften SuperMoto-WM-Titel in Serie. Der Österreicher Lukas Höllbacher (KTM) hatte das Nachsehen und musste sich mit dem Vize-Titel zufriedengeben. Am 8. Januar wurde nun verkündet, dass Schmidt der Titel aberkannt wurde. Der Grund: er wurde des Kokain-Dopings überführt.

Am 6. September 2025 entnahm ein Dopingkontroll-Beauftragter der FIM Marc-Reiner Schmidt im Rahmen einer Wettkampfkontrolle während des Events in Busca (Italien) eine Urinprobe. Die Analyse der A- und B-Probe ergab einen positiven Befund (AAF) auf Kokain – eine verbotene Substanz gemäß der Verbotsliste der WADA.

Schmidt hat den Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen offiziell zugegeben und die gemäß Art. 10.2.4.1 der FIM-Anti-Doping-Regeln festgelegten Konsequenzen und Sanktionen akzeptiert. Angesichts der Tatsache, dass Schmidt die verbotene Substanz außerhalb des Wettkampfs einnahm, fasste er «nur» eine Sperre von 3 Monaten vom 21. November 2025 bis zum 21. Februar 2026 aus. Zudem wurden ihm die Ergebnisse der letzten beiden Rennen der Saison 2025 gestrichen. Aufgrund dessen rückte Höllbacher auf Rang 1 vor – er ist somit der neue Weltmeister. Schmidt rutschte auf Gesamtrang 3 ab.

Lukas Höllbacher ist der neue Supermoto-Weltmeister Foto: S1GP Lukas Höllbacher ist der neue Supermoto-Weltmeister © S1GP

Lukas Höllbacher gewann somit seinen ersten Titel in der S1GP-Weltmeisterschaft. Darüber hinaus holte er sich mit dem Team Austria als Sieger der FIM S1oN SuperMoto of Nations 2025 die begehrte Francesco-Zerbi-Trophäe. Höllbacher ist erst der dritte Fahrer in der Geschichte der SuperMoto-WM, der gleichzeitig den S1GP-Titel und den S1oN-Titel hält – eine Leistung, die zuvor nur den französischen Brüdern Thomas und Adrien Chareyre gelungen war.